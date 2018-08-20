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منعا للخطأ.. نص تكبيرات عيد الأضحى
الإثنين 20 أغسطس 2018 12:47 ص
صلاة عيد الأضحى
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صلاة عيد الأضحى
المال - خاص:
تعتبر تكبيرات العيد من أهم شعائر مناسبة العيد ابتهاجا وفرحا وإحياء لسنة الرسول الكريم عبر كلماتٍ يرددها المسلمون في صلاة العيد جماعةً وفي صوتٍ واحدٍ وبقلبٍ واحدٍ ولسانٍ واحدٍ.
فضل تكبيرات عيد الأضحى
والتكبيرات عبارة عن كلمات وعبارات معينة تقال كنوع من تعظيم الله عز، وذكره، وحمده، وإحياء كبريائه في القلوب، فتتوجه القلوب إليه وتقبل النفوس على طاعته، فتحبّه وتتوكل عليه، فهو الكبير الذي لا أكبر منه، والمنعم والرازق، والخالق، وكلّ ما سواه عبد له، فإذا عرف القلب مكانة الله تلك أقبل على طاعته، وامتثل لأوامره، واجتنب نواهيه، وشكره، وحمده، فإثبات الأعظمية لله في كلمة (الله أكبر) كناية عن وحدانيته بالإلهية، لأن التفضيل يستلزم نقصان من عاداه، والناقص غير مستحق للإلهية، لأن حقيقة الإلهية لا تلاقى شيئا من النقص.
شُرع التكبير في الصلاة، لإبطال السجود لغير الله، وشُرع التكبير عند نحر البُدْن في الحج، لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم، وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام، إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم، وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام بالآية السابقة، ومن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبِّر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبِّر الإمام في خطبة العيد.
حكم تكبيرات عيد الأضحى ووقتها
وتكبيرات عيد الأضحى سُنَّة عند جمهور الفقهاء، حيث وردت في السنة النبوية، وأيضا عملا بكتاب الله عز وجل {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}، مما يجعل من التكبير في العيد من السنن المؤكد والواجب اتباعها في الدين الإسلامي أثناء الاحتفال بسنة العيد المبارك
ومن المعروف أن تكبيرات العيد ليست مرتبطة بالصلاة فقط وإنما يستحب التكبير في المنزل وكذلك الشوارع والأسواق وغيرها من الأماكن، وتكبيرات العيد منها ما هو مرتبط ومقيد بالصلاة، ومنها ما هو غير مقيد، فالتكبيرات غير المقيدة تبدأ بمجرد رؤية هلال شهر ذي الحجة وتستمر إلى نهاية أيام التشريق.
تكبيرات عيد الأضحى كاملة
لم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ويشرع للمسلم التكبير في تلك المناسبة الشريفة بما يشاء، ولكن المأثور من التكبير:
- (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) ثلاث مرات.
- (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد).
- (الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً وأصيلاً، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر).
- (اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا).
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