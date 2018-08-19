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اقتصاد وأسواق
ضبط شيشة إلكترونية وأجهزة GPS مهربة بجمارك السخنة
الأحد 19 أغسطس 2018 10:48 م
جمارك العين السخنة
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مها أبو ودن:
تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للتفتيش بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة الحركة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية باعتزام شركة أ . ع . م تهريب كمية من مستلزمات الشيش الإلكترونية وأجهزة ال GPS بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وكمية من الشيش الإلكترونية وأجهزة GPS مهربة.
وبالكشف الفعلي للمشمول تبين وجود 1800 قطعة GPS وعدد 19 كرتونة تحتوي على 5855 عبوة زيت شيشة إلكترونية نكهات مختلفة وذلك بالمخالفة لما هو وارد بالمستندات.
وبلغت القيمة الجمركية لهذه الأصناف 569 ألفا و40 جنيها، كما بلغت قيمة التعويض الجمركي 618 ألفا و 816 جنيها.
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