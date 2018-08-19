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الإسكندرية
تجهيز مجازر مطروح الثمانية لاستقبال أضاحي المواطنين
الأحد 19 أغسطس 2018 10:21 م
أضاحي العيد
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أضاحي العيد
معتز محمود
كشف مصدر مطلع بمحافظة مطروح أنه تم تجهيز المجازر بمدن المحافظة الثمانية لاستقبال الأضاحي من المواطنين.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم استقبال الأضاحي من المواطنين من الصباح الباكر مع إعلان الخدمة المجانية للمواطنين.
وأشار المصدر إلى أن مديرية الطب البيطري هى التى تشرف على الأعمال الخاصة بتجهيز المجازر بعد تكليف اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح لها.
وأوضح المصدر أن تكليفات المحافظ كانت تقضى بتجهيز المجازر الموجودة فى مدن المحافظة الثمانية لاستقبال الأضاحي، بالإضافة إلى تكثيف الحملات للقضاء على الكلاب الضالة.
وكشف المصدر عن صدور تكليفات من المحافظ تقضى بتشديد الأكمنة على الطريق الساحلى لمنع دخول أى حيوانات دون فحصها خلال أيام عيد الأضحى.
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