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عقـــارات

الانتهاء من عمل مجسات لعدد 12 برجًا بالمنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة
المنصورة الجديدة
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المنصورة الجديدة

سحر نصر
 
أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديده، أنه جار متابعة العمل على تطوير منطقة الكورنيش بالمدينة، وسيتم الانتهاء من 800 متر من الكورنيش بحلول أكتوبر المقبل.
 
وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أنه تم الانتهاء من عمل مجسات لـ 12 برجا على الساحل بتكلفة 8 مليارات جنيه، وأنه جار عمل الدراسات البحرية لبدء إنشاء مارينا المنصوره وجار التجهيز لعمل البوابات بالمدينة.
 
تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم (378 لسنة 2017)، بإعادة تخصيص مساحة 5104,46 فدان، تعادل 21442004م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (مدينة المنصورة الجديدة)، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المدينة 2063 فدانًا.
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