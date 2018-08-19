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عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
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المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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الفراخ البيضاء
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ديك رومي
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بط
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اقتصاد وأسواق
استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 597 جنيها
الأحد 19 أغسطس 2018 08:30 م
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الذهب 1
عمرسالم
شهدت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأحد استقرارا، فى تعاملات اليوم وذلك على خلفية إغلاق بورصة الذهب العالمية .
وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، لـ "المـال" إن أسعار الذهب استقرت بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية.
وأضاف أن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا سجل نحو 597 جنيها للجرام مقارنة بنحو 592 جنيها أمس اول.
وسجل عيار 18 اليوم 512 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 682 جنيها، وسجلت الأوقية 1186 دولارا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4780 جنيها، وفق المصدر ذاته.
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