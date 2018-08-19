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نقل وملاحة
رئيس السكة الحديد يوجه سائقى القطارات بزيادة معدلات السلامة
الأحد 19 أغسطس 2018 07:30 م
عودة حركة القطارات
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عودة حركة القطارات
المال -خاص
قام ظهر اليوم المهندس، أشرف رسلان رئيس هيئة السكة والمهندس سامى عبد التواب نائب رئيس الهيئة لقطاع نقل الركاب بتفقد المركز الرئيسى لتشغيل سائقى القطارات ومساعديهم.
وأكد رئيس هيئة السكة الحديد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد التواصل الفعال بين قيادات الهيئة وجميع العاملين بمواقع العمل المختلفة باعتبار أن العنصر البشرى يعتبر الركيزة الأساسية وذلك من أجل تحقيق زيادة معدلات السلامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين من الركاب .
واستمع رئيس الهيئة إلى مقرحاتهم وآراءهم نحو تطوير الأداء خلال الفترة المقبلة وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد لتحقيق منظومة السلامة فى قيادة القطارات وعاهدوا سيادته على رفع مستوى الأداء خلال الفترة القادمة .
كما أكد رئيس الهيئة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد من اجل الالتزام بإجراءات السلامة والجودة.
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