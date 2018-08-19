وزير المالية: نتبني جميع الآليات لتسهيل سداد الضرائب العقارية

وزير المالية ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان مقرا لـ 6 مأموريات ضريبية للدخل والعقارية

مها أبوودن

افتتح اليوم "الأحد" وزير المالية الدكتور محمد معيط مقر بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، يضم 5 مأموريات للضرائب العقارية لخدمة مدن شرم الشيخ وأبو زنيمة وأبورديس وسانت كاترين والطور، إلى جانب مأمورية للضرائب العامة تتبع مصلحة الضرائب المصرية بذات المبني.

ورافق الوزير في الافتتاح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب بعض أعضاء مجلس النواب وممثلي محافظتي سيناء بالمجلس وخلال الزيارة التقى الوزير والمحافظ بعدد من بدو جنوب سيناء الذين احتفوا بأول زيارة لوزير مالية مصر لمناطقهم.

وأكد وزير المالية حرص الحكومة علي تطوير وتحديث وتحسين بيئة العمل بجميع المصالح الإيرادية التابعة للوزارة، إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات، ولذا حرصنا علي تواجد مأمورية للضرائب العامة في ذات المبني الخاص بمأموريات الضرائب العقارية بحيث لا يتردد الممول علي أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية.

وقال الوزير إنه سيتم إنشاء وحدة خاصة بمقر الضرائب في مدينة الطور للتواصل مع ممولي الضرائب بمناطق جنوب سيناء سواء بشكل مباشر أو تليفونيا للرد علي استفساراتهم وحل اية مشكلات تواجههم وستتولى تلك الوحدة اعلام المكلفين بالضرائب العقارية بقيمة الربط الضريبي علي وحداتهم العقارية حيث يمكن لهم سداد الضريبة عبر فروع البنوك التجارية المختلفة المشاركة في منظومة الدفع الالكتروني أو السداد بالمأمورية ذاتها.

وأكد الوزير اهتمامه الشخصي بالتواصل مع المجتمع الضريبي والتعرف على أية مشكلات تواجه الممولين للعمل علي حلها فورًا، إلى جانب تبني أية آليات لتسهيل سداد الضرائب العقارية



ولفت إلى أنه تم مؤخرًا تخصيص شبابيك بمقر مصلحة الخزانة العامة بمدينة القاهرة لسداد الضريبة مع تخصيص أماكن مناسبة لاستراحة المواطنين ومد فترات العمل إلى ما بعد مواعيد العمل الرسمية وفي أيام العطلات الرسمية مع مد مهلة سداد الضريبة دون غرامة تأخير إلي منتصف أكتوبر المقبل، مع السماح بتقسيط الضريبة علي قسطين تيسيرًا علي المكلفين بأداء الضريبة.

وأكد أن وزارة المالية لا تتواني في اتخاذ أي إجراء للتسهيل والتيسير على المواطنين وحل أية مشكلات تواجههم في التعامل مع المصالح الإيرادية من ضرائب أو جمارك.

وأشاد بفريق عمل مأموريات الضرائب العقارية والضرائب العامة الذين التقاهم خلال الزيارة حيث استمع لاقتراحاتهم ومطالبهم ووعد بدراستها، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعمل من أجل تحقيق أهداف الدولة في التنمية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.

من جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن زيارة وزير المالية تعد الأولى لمحافظة جنوب سيناء حيث لمس حرص الوزير علي دعم أهالينا في سيناء واتخاذ أي إجراءات للتيسير عليهم وحل مشكلاتهم، لافتًا إلى أن الزيارة رسالة أيضًا بمدي اهتمام الحكومة بسيناء التي تشهد تنفيذ العديد من الخطط الطموحة لتنميتها إلي جانب أنها تدلل علي مدى حرص أعضاء الحكومة علي التواجد في جميع محافظات مصر للتعرف علي أوضاعها ومشكلاتها علي أرض الواقع بما يحسن آليات صناعة القرار الحكومي.

وقال إن افتتاح المقر الجديد يعطي دفعة قوية للعاملين بالمأموريات الضريبية بما يحفزهم علي مزيد من العمل بأعلى كفاءة من أجل مصر، لافتًا إلى أنه على استعداد لتقديم كل الدعم المطلوب لمأموريات الضرائب وكافة الأجهزة الحكومية المتواجدة علي أرض جنوب سيناء.

وفي هذا الإطار أعلنت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية موافقة اللواء خالد فودة علي تخصيص قطعة أرض بمساحة 600 متر مربع بمدينة شرم الشيخ لإقامة مقر يضم مأموريتين نموذجيتين إحداهما للضرائب العقارية والأخرى للضرائب العامة



وأوضحت أن هذا يمكن المجتمع الضريبي بشرم الشيخ من سهولة التعامل مع مصلحتي الضرائب العقارية والضرائب العامة خاصة للمستثمرين الجدد الذين يحتاجون لفتح ملفات ضريبية جديدة أو التعامل المباشر للحصول علي خدمات المأموريات الضريبية أو لإنهاء اية إجراءات يتطلبها عملهم.

وقالت إن المرأة السيناوية كان لها نصيب في الحديث مع وزير المالية خلال الافتتاح حيث عرضت المرأة السيناوية طموحاتها في أن تزيد نسب مشاركة سيناء في التنمية من خلال إنشاء المزيد من المشاريع الإنتاجية في سيناء.