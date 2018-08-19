مقارنة بين ميتسوبيشي إكليبس وهيونداي كريتا

المال خاص



طرحت شركة مودرن موتورز خلال الأسابيع القليلة الماضية سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات ميتسوبيشي إكليبس على أمل الاستفادة من إمكاناتها في زيادة حصتها السوقية.



جاء طرح السيارة في الوقت الذي طرح العديد من الوكلاء طرازات مماثلة في وقت سابق بما يشعل المنافسة على حصة هذه السيارة من السوق؛ ويعزز من أهمية المقارنة بينها للوقوف على الأفضل؛ لذا يعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين ميتسوبيشي إكليبس وهيونداي كريتا.





المواصفات ميتسوبيشي اكليبس A/T F/O هيونداي كريتا A/T GLS T/L GS FL SR الوكيل دايموند موتورز غبور اوتو السعر الرسمي بالألف جنيه 455 450 ناقل الحركة أتوماتيك أتوماتيك النمط SUV SUV سعة المحرك 1500 1591 عدد الاسطوانات 4 4 عدد السرعات 8 6 قوة المحرك 150 123 عزم المحرك 250 151 التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة) 9.3 12.1 نوع الجر أمامي أمامي عدد المقاعد 5 5 عدد الأبواب 5 5 متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم) 6.7 7.1 سعة خزان الوقود (لتر) 63 55 السرعة القصوى كم/ الساعة 200 169 الوسائد الهوائية للسائق يوجد يوجد الوسائد الهوائية للراكب الأمامي يوجد يوجد كراسي كهربائية لا يوجد لا يوجد نظام الفرامل ABS يوجد يوجد توزيع إلكتروني للفرامل يوجد يوجد برنامج التوازن الإلكتروني لا يوجد لا يوجد نظام التنبيه ضد السرقة لا يوجد لا يوجد نظام إيموبليزر ضد السرقة يوجد يوجد جنوط رياضية يوجد يوجد مقاس الجنوط 16 17 فوانيس ضباب أمامية يوجد يوجد فوانيس ضباب خلفية يوجد لا يوجد مساحات خلفية يوجد يوجد مرايا جانبية كهربائية يوجد يوجد طي المرايات الجانبية كهربائيا لا يوجد يوجد إشارات بالمرايا الجانبية يوجد يوجد إضاءة المصابيح زنون لا يوجد لا يوجد مساحات للمصابيح الأمامية لا يوجد لا يوجد مصابيح أمامية حساسة للإضاءة لا يوجد لا يوجد تحكم بالمصابيح الأمامية يوجد يوجد إضاءة المصابيح الأمامية LED يوجد يوجد إضاءة المصابيح الخلفية LED يوجد لا يوجد سبويلر خلفي يوجد يوجد النظام الذكى لركن السيارة يوجد يوجد النظام الصوتي يوجد يوجد مشغل أقرص مدمجة CD/CD MP3/DVD مدخل AUX يوجد يوجد USB يوجد يوجد بلوتوث يوجد يوجد مساند رأس أمامية وخلفية يوجد يوجد زجاج كهرباء أمامي وخلفي يوجد يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب يوجد يوجد التحكم في ارتفاع كرسي السائق يوجد يوجد فرش جلد لا يوجد يوجد نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك لا يوجد يوجد فتحة سقف لا يوجد لا يوجد كاميرا خلفية يوجد لا يوجد كمبيوتر رحلات يوجد يوجد نوع عجلة القيادة إلكتروني إلكتروني عجلة قيادة يمكن التحكم بها يوجد يوجد تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة يوجد يوجد مثبت سرعة لا يوجد لا يوجد عجلة القيادة من الجلد لا يوجد يوجد ناقل الحركة من الجلد لا يوجد