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سيــارات

مقارنة بين ميتسوبيشي إكليبس وهيونداي كريتا

ميتسوبيشي إكليبس وهيونداي كريتا
ميتسوبيشي إكليبس وهيونداي كريتا
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ميتسوبيشي إكليبس وهيونداي كريتا

المال خاص

طرحت شركة مودرن موتورز خلال الأسابيع القليلة الماضية سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات ميتسوبيشي إكليبس على أمل الاستفادة من إمكاناتها في زيادة حصتها السوقية.

جاء طرح السيارة في الوقت الذي طرح العديد من الوكلاء طرازات مماثلة في وقت سابق بما يشعل المنافسة على حصة هذه السيارة من السوق؛ ويعزز من أهمية المقارنة بينها للوقوف على الأفضل؛ لذا يعرض الجدول التالي مقارنة سريعة بين أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين ميتسوبيشي إكليبس وهيونداي كريتا.


المواصفات

ميتسوبيشي اكليبس A/T F/O

هيونداي كريتا  A/T GLS T/L GS FL SR

الوكيل

دايموند موتورز

غبور اوتو

السعر الرسمي بالألف جنيه

455

450

ناقل الحركة

أتوماتيك

أتوماتيك

النمط

SUV

SUV

سعة المحرك

1500

1591

عدد الاسطوانات

4

4

عدد السرعات

8

6

قوة المحرك

150

123

عزم المحرك

250

151

التسارع من 0- 100 (كم/ ساعة)

9.3

12.1

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

6.7

7.1

سعة خزان الوقود (لتر)

63

55

السرعة القصوى كم/ الساعة

200

169

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

نظام التنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط

16

17

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايا جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايات الجانبية كهربائيا

لا يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

يوجد

النظام الذكى لركن السيارة

يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقرص مدمجة

CD/CD

MP3/DVD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي وخلفي

يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

يوجد

نظام زر تشغيل وإيقاف المحرك

لا يوجد

يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

عجلة قيادة يمكن التحكم بها

يوجد

يوجد

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

عجلة القيادة من الجلد

لا يوجد

يوجد

ناقل الحركة من الجلد

لا يوجد

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