المنصور للدواجن تنشئ موقعًا إلكترونيًّا جديدًا

المنصورة للدواجن

رجب عزالدين



أعلنت شركة المنصورة للدواجن، اليوم الأحد، عن إنشاء موقع إلكترونى جديد بدلا من الموقع السابق.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الموقع الجديد يحمل الاسم التالى : www.mansourapoutryco.com



ووافق مجلس إدارة الشركة فى 5 مايو الماضى على إلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية والأدوية من الأعشاب الطبيعية والاتجار فيها.



وتدرس الشركة عروضًا مختلفة من وزارة الزراعة لتخصيص أراضٍ بمناطق مختلفة للتوسع فى مشروعات الدواجن.



وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 62% تقريباً خلال 2017، لتسجل 10.6 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح قدرها 27.8 مليون جنيه خلال 2016.