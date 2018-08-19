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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

المنصور للدواجن تنشئ موقعًا إلكترونيًّا جديدًا

المنصورة للدواجن
المنصورة للدواجن
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رجب عزالدين

أعلنت شركة المنصورة للدواجن، اليوم الأحد، عن إنشاء موقع إلكترونى جديد بدلا من الموقع السابق.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الموقع الجديد يحمل الاسم التالى : www.mansourapoutryco.com

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 5 مايو الماضى على إلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية والأدوية من الأعشاب الطبيعية والاتجار فيها.

وتدرس الشركة عروضًا مختلفة من وزارة الزراعة لتخصيص أراضٍ بمناطق مختلفة للتوسع فى مشروعات الدواجن.

وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 62% تقريباً خلال 2017، لتسجل 10.6 مليون جنيه، مقابل صافى أرباح قدرها 27.8 مليون جنيه خلال 2016.
المنصورة للدواجن
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