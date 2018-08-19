تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق إلى 17 سبتمبر

محكمة

نجوى عبدالعزيز



قررت محكمة الجنايات،برئاسة المستشار السيد محمد سالم لاشين، وعضوية المستشارين صفوت محمد هندى وأحمد بهاء الدين تمام ومحمد عامر حلمى تأجيل محاكمة محمد نصر الدين إبراهيم يوسف علام وزير الموارد المائية والرى الأسبق لجلسة 17 سبتمبر المقبل



كانت محكمة النقض قضت بقبول طعن وزير الرى الأسبق محمد نصر الدين علام، وإلغاء الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الجيزة في 9 فبراير الماضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لاتهامه بتسهيل استيلاء إحدى الشركات على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، مما تسبب في إهدار للمال العام بقيمة 37 مليار جنيه، و128 مليون جنيه.