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248.5 مليون قيمة تداولات البورصة والتباين يسيطر على المؤشرات القطاعية
الأحد 19 أغسطس 2018 04:37 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
أحمد علي
سجلت البورصة المصرية تداولات منخفضة للغاية بنهاية تعاملات جلسة الأحد، أخر جلسات التداول قبل عطلة عيد الأضحى، محققة 248.5 مليون جنيه فقط عبر التعامل على 125.249 مليون سهم بعدد عمليات منفذة بلغ 11.683 ألف.
فيما شهدت سوق خارج المقصورة عمليات نقل ملكية بقيمة إجمالية تصل إلى 17.995 مليون جنيه، كما سجلت بورصة النيل تداولات على الأسهم بقيمة 30.7 مليون.
وفى السياق نفسه سيطر التباين على أداء المؤشرات القطاعية، فارتفعت 3 مؤشرات قطاعية هي العقارات بنسبة 0.56% بمستوى إغلاق 1942.9 نقطة، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.42% بإغلاق عند 4704.53 نقطة، وخلفهما مؤشر قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.12% بمستوى إغلاق 1117.57 نقطة.
وكان مؤشر قطاع الخدمات المالية "باستثناء البنوك" الأقل هبوطًا بنسبة تراجع قدرها 0.1% بإغلاق 806.64 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التشييد والبناء بنسبة هبوط 0.11% مسجلًا مستوى 1110.68 نقطة، ثم مؤشر قطاع الكيماويات بنسبة تراجع 0.13% بقيمة 1826.48 نقطة.
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