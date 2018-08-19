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سيــارات
الصين تستحوذ على 50% من مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا
الأحد 19 أغسطس 2018 04:36 م
السيارات الكهربائية الصينية
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السيارات الكهربائية الصينية
شريف عيسى
قال تقرير صادر عن موقع ev_sales لأبحاث السيارات الكهربائية أن مصنعى السيارات الصينين اقتنصوا حصة تصل الى 50% من مبيعات المركبات الكهربائية حول العالم.
وذكر التقرير أن مبيعات السيارات الكهربائية بالصين قفزت خلال يوليو بنسبة 64%، لتسجل 75 ألفًا، و134 سيارة مباعة، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى والتى قدرت بنحو 45 ألفًا، و813 وحدة.
وأشار التقرير أن مبيعات السيارات الكهربائية بالصين قد استحوذت على حصة سوقية تمثل 3% من مبيعات كافة سيارات الركوب.
وتقدر المبيعات الإجمالية للسيارات الكهربائية بالصين على مدار الشهور السبعة الأولى من العام الجارى بنحو 451 ألفًا، و323 سيارة مباعة.
ووفقًا لإحصائيات ev_sales تتصدر بايك EC_Series قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعًا بالسوق الصينى خلال فترة الشهور السبعة الأولى، بحصة سوقية 9%، بإجمالى 40 ألفًا، و406 سيارة مباعة.
وتمكنت بي واي دي كين من اقتناص المركز الثانى بالقائمة بإجمالى 27 ألفًا، و13 سيارة تم تسليمها خلال تلك الفترة بحصة سوقية 6%.
وحصدت بي واي دي سونج المركز الثالث فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا بالسوق الصينى بإجمالى 23 ألفًا، و609 سيارة، بحصة سوقية تقدر بنحو 6%.
واستحوذت جاك iEV S/E على المركز الرابع بعد تمكنها من تسليم 21 ألفًا، و400 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى يوليو من هذا العام، بحصة سوقية 5%.
أما المركز المركز الخامس فكان من نصيب بي واي دي e5 والتى تمكنت من حصد حصة سوقية قدرها 4%، من إجمالى مبيعات المركبات الكهربائية خلال تلك الفترة، بإجمالى 19 ألفًا، و678 وحدة.
أما عن أداء العلامات التجارية، فتربعت بي واي دي على قائمة العلامات التجا ية فى قطاع السيارات الكهربائية الأعلى مبيعًا فى بكين بحصة سوقيه 19%.
وحلت بايك بالمركز الثانى بحصة تقدر بنحو 14%، أما المركز الثالث فكان من نصيب شنجهاى والتى حصدت حصة سوقية 11%، أما المركز الرابع فجاء من نصيب شيرى والتى استحوذت على حصة سوقية تقدر ب 6%.
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