مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة دبى

البورصات العربية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط بنسب ضعيفة فى ختام تعاملات اليوم الأحد بينما هبط مؤشرا بورصتى أبوظبى والقاهرة فقط بنسبة ضعيفة قبيل إجازة عيد الأضحى التى تبدأ غدا الاثنين وحتى الأحد المقبل.



وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشر سوق مال دبى العام كسب أكثر من 0.44 % ليتجاوز 2816 نقطة فى واحد من أقل التعاملات اليومية منذ بداية هذا العام وحتى الآن ولكنه أوقف هبوط استمر حوالى 9 أيام بسبب الأزمة الاقتصادية فى تركيا لدرجة أن أسعار أسهم بنك الإمارات دبى الوطنى الذى هوى بحوالى 16 % لأنه فى وسط عملية الاستحواذ على دينيزبنك التركى قفز اليوم بأكثر من 2.3 % بعد تحسن موقف تركيا فى نزاعها مع واشنطن.



وارتفع مؤشر بورصة الأردن بحوالى 0.36 % ليصل إلى أكثر من 1989 نقطة ولكن مؤشرا بورصتى البحرين وفلسطين صعدا بنسبة طفيفة بلغت 0.04 % و 0.03 % ليستقرا عند 1348 نقطة و 542 نقطة على الترتيب.



وهبط مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.44 % لينزل إلى 4885 نقطة فى تعاملات هزيلة برغم أنه لم يتأثر الأسبوع الماضى بالأزمة الاقتصادية التركية وذلك لأن البنوك فى إمارة أبو ظبى ليست لها تعاملات كبيرة مع البنوك التركية التى هوت عملتها بحوالى 4 % الأسبوع الماضى بسبب التهديدات الأمريكية.



أما المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة فقد تراجع بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.2 % لينخفض إلى حوالى 15263 نقطة فى أقل حجم تعاملات يومية منذ سنوات عديدة ولكن أسعار أسهم شركة الحديد والصلب هوت بحوالى 8.1 % لتسجل أدنى مستوى إغلاق منذ 5 أسابيع كما جاء فى تقرير لوكالة رويترز.