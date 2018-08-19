رئيس بوتاجاسكو يتابع أعمال تجديد مصنع للشركة بسوهاج

بوتاجاسكو



نسمة بيومي و عمر سالم



قام المحاسب أحمد عبد المطلب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، بجولة تفقدية الى محافظة سوهاج للوقوف على آخر أعمال الاحلال والتجديد التي تقام بمصنع تعبئة البوتاجاز التابع للشركة بسوهاج والتي تشمل صينية التعبئة رقم 3 ، 4 داخل المصنع .



وأشار عبدالمطلب إلى أن أعمال الإحلال والتجديد التي تجرى بالمصنع ستساهم فى رفع كفاءة التشغيل بالمصنع



يشار إلى أن مصنع تعبئة البوتاجاز بسوهاج يخدم كلا من محافظة سوهاج وقنا والاقصر .



رافق رئيس الشركة خلال الزيارة كلا من المحاسب محمد الجرف مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والأستاذ يحى جاد مدير عام العمليات والمهندس حاتم عاشور مدير عام الشئون الهندسية واللواء محمد عثمان مدير الامن والأستاذ طارق فاروق مديرعام المالية والمهندس ممدوح أحمد مدير عام النقل

