EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
رئيس بوتاجاسكو يتابع أعمال تجديد مصنع للشركة بسوهاج
الأحد 19 أغسطس 2018 04:18 م
بوتاجاسكو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
الملا يترأس الجمعية بوتاجاسكو العامة لعرض نتائج الأعمال
بوتاجاسكو تعلن حالة الطوارئ لحل أزمة البوتاجاز بالمحافظات
بوتاجاسكو
نسمة بيومي و عمر سالم
قام المحاسب أحمد عبد المطلب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز "بوتاجاسكو"، بجولة تفقدية الى محافظة سوهاج للوقوف على آخر أعمال الاحلال والتجديد التي تقام بمصنع تعبئة البوتاجاز التابع للشركة بسوهاج والتي تشمل صينية التعبئة رقم 3 ، 4 داخل المصنع .
وأشار عبدالمطلب إلى أن أعمال الإحلال والتجديد التي تجرى بالمصنع ستساهم فى رفع كفاءة التشغيل بالمصنع
يشار إلى أن مصنع تعبئة البوتاجاز بسوهاج يخدم كلا من محافظة سوهاج وقنا والاقصر .
رافق رئيس الشركة خلال الزيارة كلا من المحاسب محمد الجرف مساعد رئيس الشركة للشئون المالية والأستاذ يحى جاد مدير عام العمليات والمهندس حاتم عاشور مدير عام الشئون الهندسية واللواء محمد عثمان مدير الامن والأستاذ طارق فاروق مديرعام المالية والمهندس ممدوح أحمد مدير عام النقل
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا