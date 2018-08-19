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أسواق عربية
8 بورصات عربية بدأت عطلة الأضحى و6 غدا
الأحد 19 أغسطس 2018 04:05 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
بدأت 8 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط عطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع بينما فتحت 6 بورصات أخرى أبوابها للعمل على أن تبدأ إجازتها اعتبارا من غد الاثنين.
أغلقت بورصات السعودية والكويت ومسقط والدوحة وتركيا ولبنان وتونس والمغرب أبوابها اعتبارا من اليوم الأحد لتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك الطويلة التى تمتد حتى الأحد القادم.
وذكرت وكالة بلومبرج أن بورصات مصر ودبى وأبوظبى والبحرين و الأردن وفلسطين فتحت أبوابها للعمل فى بداية هذا الأسبوع ولكن فى تعاملات متواضعة قبيل عطلة عيد الأضحى التى ستبدأ غدا فى هذه الدول ثم تعود للعمل فى بداية الأسبوع القادم.
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