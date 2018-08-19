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بورصة وشركات
هبوط جماعى لمؤشرات البورصة
الأحد 19 أغسطس 2018 03:56 م
هبوط الاسهم
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رجب عزالدين
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد ( قبل أجازة عيد الأضحى) على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.15% عند مستوى 15273نقطة.
بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 738 نقطة.
كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.19 % عند مستوى 1896نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.43% عند مستوى 2521 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 0.02% عند مستوى 14928نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 248 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الاجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 7.3 مليون جنيه و145 ألف جنيه و2.2 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 1.9 مليون جنيه و6.8 مليون جنيه و879 ألف جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 47 سهم من إجمالى 166 سهما متداولا،بينما هبط 62 سهم وبقى 57 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على هبوط جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب،حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.4% عند مستوى 15295نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% عند مستوى 740 نقطة.
ومن المقرر أن تعود جلسات التداول يوم الأحد القادم بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك الممتدة من الاثنين وحتى الخميس القادم.
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