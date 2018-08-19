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باصات دبى تتحول إلى سلخانات لذبح الأضاحى
الأحد 19 أغسطس 2018 03:30 م
خروف
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خروف
خالد بدر الدين
تعتزم بلدية إمارة دبى تحويل بعض الباصات إلى سلخانات متحركة لتلبية احتياجات المواطنين الذى يرغبون فى ذبح أضاحيهم بالقرب من بيوتهم أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.
وذكرت وكالة جالف نيوز الإماراتية أن خدمة السلخانات المتحركة ستساعد بصفة خاصة الأسر الكبيرة التى ترغب فى ذبح أكثر من أضحية واحدة وأن هذه الباصات ستكون معدلة ومزودة بجميع المستلزمات الموجودة فى أى سلخانة عادية لدرجة أنه سيكون بها طبيب بيطرى أيضا للكشف على صحة الحيوان قبل ذبحه والاطمئنان على جودة لحمه بعد الذبح علاوة على مفتشين من الصحة وفنيين مختصين بالاختبارات المعملية.
وأكدت زهور الصباغ مديرة الإدارة العامة للخدمات الصحية بدبى التى أذاعت هذه الخدمة بالتعاون مع راديو دبى منذ أمس وحتى الآن إن العديم من المواطنين من إمارات مختلفة منها الشارقة وعجمان اتصلوا بموظفى الإدارة لمعرفة يفية الاتصال بالسلخانات المتحركة لتكون قريبة من منازلهم.
وتتوقع زهور الصباغ ارتفاع حجم الذبائح هذا العام فى دبى بحوالى 60 % لتتجاوز 300 ألف أضحية بالمقارنة مع 170 ألف رأس العام الماضى مع تطبيق جميع إجراءات الحجر الصحى على هذه الحيوانات و التفتيش على أجسامهم للتأكد من خلوهم من الأمراض مع إجراء الاختبارات المعملية لضمان إنها سليمة وخالية من العدوى و الأمراض ولن تتسبب فى نقل أمراض أو عدوى للمستهلكين.
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