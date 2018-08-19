ميرسك العالمي ينقل حاوياته بالسكة الحديد



خالد بدر الدين



أكد سورين سكو المدير التنفيذى لشركة مولر ميرسك الدنماركية أكبر شركة شحن فى العالم، أن الاقتصاد الأمريكى سيتعرض لأضرار أخطر بكثير من تلك التى ستصيب دول العالم بسبب الحرب التجارية العالمية التى بدأها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ضد الصين وروسيا وإيران وتركيا وغيرها من دول أوروبا.



ويرى سورين سكو مدير ميرسك التى تتخذ من العاصمة كوبنهاجن مقرا لها أن انتشار النزعة الحمائية وفرض رسوم جمركية مرتفعة من العديد من الأطراف منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتركيا وغيرها ستؤدى إلى هبوط نمو الاقتصاد العالمى بنسبة طفيفة تتراوح بين 0.1% و 0.3 % ولكنها ستكبد الاقتصاد الأمريكى خسارة تصل إلى حوالى 3% أو 4%.



وذكرت وكالة بلومبرج أن ميرسك تنقل حوالى 20% من السلع الاستهلاكية بالسفن حول العالم مما يجعلها فى موقف فريد لتطالب بإلغاء الجمارك بين الدول لتعزيز حرية التجارة وتدفقها بسلاسة وإلا فإن السفن الضخمة لن تجد الحمولات التى كانت تنقلها سابقا.



وتركز شركة ميرسك على تدفق التجارة بين أوروبا وآسيا لأن الحرب التجارية لم تندلع بينهما لدرجة أن الطلب بينهما ارتفع بحوالى 4% خلال الربع الثانى من هذا العام ولكن قد يتغير هذا الوضع إذا فرضت واشنطن المزيد من الجمارك على دول هاتين القارتين.