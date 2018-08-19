تويوتا إيجيبت تحصد 1.2 مليار جنيه من كورولا خلال 6 أشهر

تويوتا كورولا



أحمد شوقي



حصدت شركة تويوتا إيجيبت نحو 1.2 مليار جنيه من سيارتها كورولا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى؛ وسط توقعات بنمو هذا الرقم خلال الفترة المتبقية من العام الحالى؛ بفعل ارتفاع الطلب على السيارة اليابانية وبيعها بالأوفر برايس من قبل التجار والموزعين.



وتشير البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى أن تويوتا كورولا باعت 2872 وحدة خلال النصف الأول من 2018؛ بمتوسط سعر 415 ألف جنيه.



وقد قفزت المبيعات الإجمالية للسيارة خلال النصف الأول من 2018 بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي لم تتجاوز أرقامها 1722 سيارة؛ بارتفاع قدره 1150 وحدة ونسبة نمو وصلت إلى 66.8%.



وتشكل مبيعات تويوتا كورولا نحو 5% من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات الملاكي خلال الشهور الستة الأولى من 2018 ونحو 7.8% من مبيعات فئة السيارات التي تتراوح سعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي، ونحو 69% من مبيعات تويوتا بقطاع الملاكى.



وبلغت المبيعات الإجمالية لتويوتا كورولا خلال العام الماضي 3462 سيارة.