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بورصة وشركات
الجذور لتداول الأوراق المالية تستعيد نشاطها بعد العيد
الأحد 19 أغسطس 2018 01:47 م
القلعة - الرقابة المالية
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القلعة - الرقابة المالية
رجب عزالدين
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فرعى شركة الجذور لتداول الأوراق المالية بمدينة نصر والمقطم، سيعاودان نشاطهما اعتبارًا من 26 أغسطس الجارى، بعد انتهاء مدة الإيقاف.
وقررت الهيئة، فى 24 يونيو الماضى، وقف فرعى الشركة عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً، وذلك لعدم قيامهما بإزالة المخالفات المنسوبة إليهما والواردة بالإنذار المؤرخ 3 إبريل الماضى.
ومن المقرر انتهاء مدة الإيقاف يوم الثلاثاء 21 أغسطس، والذى يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك بما يعنى أن الشركة ستعاود نشاطها بدء من أول جلسة بعد إجازة العيد والتى تنتهى الخميس المقبل.
الرقابة المالية
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