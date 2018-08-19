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بورصة وشركات
المالية العربية للسمسرة تستعيد نشاطها بعد إجازة العيد
الأحد 19 أغسطس 2018 01:35 م
البورصة
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البورصة
رجب عزالدين:
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية ستعاود نشاطها اعتبار من 26 أغسطس الجارى بعد انتهاء مدة الإيقاف.
وقررت الهيئة فى 25 يونيو الماضى، وقف الشركة عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوما، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 4 فبراير الماضى.
ومن المقرر انتهاء مدة الإيقاف يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس، والذى يوافق وقفة عيد الفطر المبارك بما يعنى أن الشركة ستعاود نشاطها بدء من أول جلسة بعد إجازة العيد والتى تنتهى الخميس القادم.
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