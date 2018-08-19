الحج ومناسكه حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي

الحج

أحمد صبرى



تحولت مواقع التواصل الاجتماعي، لمنصة دعاء وتذكير وشرح لمناسك الحج، متصدرًا الموضوعات الأكثر تداول على فيس بوك وتويتر.



وكان أكثر ما تم تداوله فى الحج يوم التروية، الذي يوافق اليوم، وكان الهاشتاج الأكثر تداولاً بمصر والمركز الأول الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر، والرابع على الترند العالمى بمشاركة كبيرة من عدة دول عربية.



و‏#يوم_التروية يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يروون فيه إبلهم ويتروون من الماء لعدم وجوده في منى.



وتصدر هاشتاج #عمرك_ذهبت_للحج_أو_لا المركز الأول في المملكة العربية السعودية والمركز الثاني على الترند العالمى، وأبدى فيه المشاركين أمنياتهم حول الحج وخبراتهم السابقة.