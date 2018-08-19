النصر للملابس والمنسوجات - كابو

رجب عزالدين



أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو، عن تغطية الاكتتاب العام لقدامى المساهمين فى أسهم زيادة رأس المال المصدر بنسبة 57.31%.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن إجمالى عدد الأسهم المكتتب فيها بلغ 57.3 مليون جنيه، بقيمة 58.7 مليون جنيه تقريبًا.



ووافقت عمومية الشركة، فى وقت سابق على زيادة رأس المال المصدر من 407.3 مليون جنيه إلى 507.38 مليون جنيه بقيمة 100 مليون جنيه تقريبًا.