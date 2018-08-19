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بورصة وشركات
مطاحن مصر العليا تطرح 65 وحدة للإيجار بمزاد علني
الأحد 19 أغسطس 2018 12:55 م
شركة مطاحن مصر العليا
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شركة مطاحن مصر العليا
رجب عزالدين
أعلنت شركة مطاحن مصر العليا، عن طرح 65 وحدة سكنية وإدارية للتأجير فى مزاد علنى بمحافظة سوهاج نهاية الشهر الجارى.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن ذلك المزاد يتضمن طرح 54 وحدة سكنية، و9 وحدات إدارية، و2 جراج بالبدروم بأبراج الشركة بمدينة طهطا محافظة سوهاج، يومى 29 و30 أغسطس الجارى.
وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018، بنسبة 11% لتسجل 190.3 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 171.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من من العام الماضي.
مطاحن مصر العليا
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