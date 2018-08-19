إدارة مستقلة لخدمة المواطنين وتلقي الشكاوى بجهاز مدينة 6 أكتوبر

جهاز أكتوبر 556

بدور إبراهيم



أعلن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تخصيص إدارة مستقلة لخدمة المواطنين وتلقي الشكاوى، بمقر جهاز المدينة؛ تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 314 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017، بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وفي إطار اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتفاعل مع المواطنين، وتفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين في أجهزة المدن الجديدة.



وأضاف بدوي في بيان، الأحد، أن اختصاصات ومهام الإدارة، تتضمن الرد والتفاعل مع بوابة الشكاوى الحكومية، ورفع تقرير عن مؤشرات الأداء وتفاعل الإدارات المختصة مع الشكاوى الموجهة إليها من رئيس الجهة لاتخاذ اللازم، وزيادة فعالية التعامل مع شكاوى المواطنين والرد عليها.



وتابع: "تضمنت الاختصاصات استقبال المواطنين طالبي الخدمة، وتسجيل شكواهم واستفساراتهم ومتابعة الرد عليها، ومتابعة فحص الشكاوى مع الإدارات المختصة للبت فيها، وإخطار المواطن بالرد على شكواه، وبحث ودراسة ما تنشره الصحف والمجلات وما تبثه وسائل الإعلام المختلفة من مطالب وشكاوى، بقصد الوصول إلى إزالة أسباب الشكوى".