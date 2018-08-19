التضامن تبدأ تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية

وزارة التضامن الاجتماعى

المال - خاص



تبدأ بعثة الحج لوزارة التضامن الاجتماعي تصعيد 12445 حاجاً من الجمعيات الأهلية، من خلال توفير 270 أوتوبيسًا بنظام الرد الواحد، بخلاف 12 أوتوبيساً احتياطياً لمواجهة أي أعطال أو طوارئ، وقد وتم إعداد خطة لتصعيد الحجاج من الفنادق على عرفات وفق برنامج زمني يبدأ من عصر -اليوم الأحد- كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تصعيد الحجاج.



وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خطة تصعيد حجاج الجمعيات لمشعر منى وعرفات، واطمئنت على حالة الحجيج وتمنت لهم جميعًا حج مقبولاً.



وأكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن، أنه تم عمل تنسيق كامل بين الأقسام النوعية للبعثة المصرية من أجل راحة الحجاج.



وأضاف أن البعثة قد قامت بمعاينات دورية لمنطقة المشاعر ومطابقة الأعداد، وانتهت أمس من استلام مخيمات عرفات ومنى.