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طاقة
طارق الملا يناقش أعمال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
الأحد 19 أغسطس 2018 11:45 ص
طارق الملا 2
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طارق الملا 2
نسمة بيومي وعمرسالم:
رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى لمتابعة أعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل الجارى تنفيذه حالياً بمختلف محافظات مصر بحضور المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال ورؤساء شركات البترول العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي.
وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لأعمال البرنامج المكثف لخطة التوصيل لعام 2018 والتي تشمل مختلف محافظات مصر وتذليل أي عقبات قد تطرأ.
وأضاف أنه تم بحث نتائج الآليات التي تم اتخاذها لزيادة معدلات التوصيل وحجم الأعمال في ظل القرار الأخير بتقسيط قيمة توصيل الغاز على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيه شهرياً لمدة 6 سنوات للمناطق التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة والذى تم اتخاذه في إطار التيسير على المواطنين والمساهمة في تحسين المستوى المعيشى وكذلك إعطاء دفعات للتوسع في المشروع الذى يتم تنفيذه من خلال خطة طموح .
وتم خلال الاجتماع استعراض معدلات التنفيذ حتى الآن وآليات العمل، وأكد الملا على أهمية الالتزام الكامل بالبرنامج الزمنى للخطة الموضوعة ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والسلامة والصحة المهنية في تنفيذ الأعمال، فيما أشار رؤساء الشركات إلى أن قرار التقسيط الأخير زاد من معدلات إقبال المواطنين على الاستفادة من هذا المشروع الحضارى .
وأشار الملا إلى أهمية زيادة تواصل الشركات مع المواطنين لسرعة التعاقد في ظل النظام الجديد من خلال تيسير التعاقد مع العملاء في أماكن إقامتهم أو بمراكز خدمة العملاء ، والإسراع خلال الفترة القادمة بوتيرة العمل فى مد شبكات الغاز الطبيعى للمنازل فى المحافظات والمدن والقرى والأحياء والتركيز على إعطاء الأولوية فى التنفيذ لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر كثافة سكانية أو التى لم يصلها الغاز من قبل
وشدد على سرعة التنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية للإسراع بإصدار تصاريح العمل تماشياً مع البعد القومى للمشروع الذى تتضافر فيه جهود جميع جهات الدولة لتذليل التحديات فى سبيل إنجاز الخطة المستهدفة للتوصيل.?
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