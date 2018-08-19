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سيـــاســة
خطاب برلماني إلى وزير الصحة لنقص الأطباء بدمياط
الأحد 19 أغسطس 2018 11:39 ص
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد بخطاب إلى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بشأن عدم وجود عدد كافى من الأطباء بالوحدة الصحية الموجودة بقرية الشيخ ضرغام الكائنة بمركز دمياط محافظة دمياط.
وأشار فؤاد إلى أنه قد ورد إليه العديد من الشكاوى والاستغاثات من جانب عدد من مواطنين أهالى قرية ضرغام، حيث إن الوحدة الصحية الكائنة بهذا المركز تخدم ما يقرب من 30 ألف نسمة ولا يوجد بها سوى "طبيب أسنان" فقط، مما دفع الأهالى مواطنى القرية إلى التوجه الاضطرارى إلى أقرب مستشفى والتى تقع على بعد 5 كم من الوحدة الصحية.
وقال عضو مجلس النواب إن هذا الأمر ترتب عليه ارتفاع معدلات الوفاة بشكل ملحوظ بين الحالات الحرجة فى الأونة الأخيرة، خلال نقلهم إلى خارج القرية نتيجة عدم تمكن الوحدة الصحية من تقديم الخدمات الطبية اللازمة جراء ما سلف.
وطالب النائب فى خطابه بضرورة التدخل بشكل سريع وفوري من أجل معالجة تلك الأزمة الإنسانية المؤسفة، وذلك حتى لا تتفاقم تباعتها أكثر من ذلك، وحتى لا تصل إلى نتائج لا يحمد عقباها فيما هو آت.
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