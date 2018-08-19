«المال» تختبر مرسيدس C43 AMG Coupe

مرسيدس C43 AMG Coupe



■ محرك 6 أسطوانات 3000 سى سى.. يولد 390 حصاناً

■ 9.8 متوسط استهلاك الوقود.. 250 كلم سرعتها القصوى

■ عزم دوران 520 نيوتن متر.. وناقل حركة 9G TRONIC

■ أنظمة Energizing Comfort.. وMATIC 4 للدفع الرباعى

■ شاشة 12.3 إنش.. و5 أشكال جديدة للجنوط الرياضية

■ إضاءة LED متطورة.. وAMG RIDE CONTROLللتعليق



أحمد نبيل



اختبرت «المال» سيارة مرسيدس بنز C43 AMG Coupe فى شكلها الجديد على طرقات لوكسمبرج، وجاء الطراز بمجموعة كبيرة من التطويرات والتعديلات التى زودتها الشركة الألمانية، مقارنة بالجيل السابق.



تعتبر c-class عموماً واحدة من أكثر الموديلات مبيعاً ضمن أسطول الصانع الألمانى مرسيدس – بنز، ولعل تعدد شرائح تلك السيارة أبرز أسباب صدراتها، مع مبيعات تصل إلى 415 آلف سيارة خلال 2017.



وعند النظر لتعديلات مرسيدس على سيارتها c43 فى جيلها الحالى، نجد أن مصمموها ركزو على زيادة العوامل الرياضية، مع تفاصيل أكثر هجومية، تظهر بقوة فى المقدمة حادة الملامح، لتجسد مدى قوة السيارة.



وعلى صعيد الشكل الخارجى، عمل مهندسو مرسيدس على تطوير شكل المصابيح الأمامية لسيارة C43 AMG Coupe، خاصة فى خطوط الإضاءة LED، والتصميم الداخلى.



وتتميز إضاءة مرسيدس C43 Coupe بالذكاء والتكيف تلقائياً مع ظروف الطريق والطقس، مع امكانيات متعددة من بينها كشف الزوايا الميتة فى المنعطفات، بخلاف إنارة مسافات كبيرة أثناء السير مع أنظمة منع السطوع مع المركبات الأخرى، وغيرها.



وزودت مرسيدس السيارة بشبكة أمامية ثنائية الشفرات، يتوسطها النجمة الفضية الثلاثية، وقررت الشركة الألمانية تصميماً رياضياً أكثر من سيارتها السابقة لتستوحى تلك الشبكة من طراز C63 في جيلها الماضى.



جاء تصميم الصادم الأمامى بشكل جديد تماماً، ينعكس على مقدمة C43 بمزيد من الديناميكية، خاصة مع استخدام الشبك لتزيد من رياضياتها وانسيابيتها.



وأبرز التعديلات التى قامت بها مرسيدس فى الشكل الجانبى، تتمثل فى الجنوط الرياضية الكبيرة قياس 19 إنش، مع توفير أكثر من 5 اختيارات جديدة، بالإضافة إلى الأشكال السابقة، كما فضلت الشركة الألمانية الاستمرار على نفس النهج فى استخدام العتب الرياضى العريض المتماشى مع خطوط السيارة الطولية الانسيابية.



أما التصميم الخلفى فإن مرسيدس قامت باستخدام مصابيح خلفية ذات شكل مميز مع خطوط led المعدلة، بخلاف الجناح الخلفى الرياضى الاسبويلر الخفيف المدمج بغطاء صندوق الأمتعة.



وبخصوص الصادم الخلفى فإن مرسيدس زودت سيارتها C43 AMG Coupe بلمسات ذات طابع رياضى، تتمثل فى فتحات تشتت الهواء بخلاف مخارج العادم الرباعية السوداء.



وطبقاً لتعديلات مرسيدس على سياراتها C43 AMG Coupe فإن موديل 2019 أصبح أكثر رياضية وديناميكية، مع ملامح خاصة تختلف عن باقى سيارات العلامة الألمانية، مع الاحتفاض بالجينات الرئيسية للنجمة الفضية الثلاثية.



أما على صعيد التجهيزات والتطور التكنولوجى داخل السيارة، وتحديداً فى أنظمة الإناره والإضاءه وغيرها، فإن مرسيدس دائماً ما تعمل على نقل عدد كبير من التكنولوجيا والأنظمة المتطورة المستخدمة فى موديلات أكبر على سياراتها الأخرى، فنجد أنها زودت C43 AMG Coupe بعدد من التجهيزات المستخدمة فى شقيقتها الأكبر s- class.



وبخصوص الشكل الداخلى ومقصورة القيادة، فإن مرسيدس نقلت عدداً من التجهيزات المتطورة فى سياراتها s-class وc63 amg على طراز c43، والتى من بينها عجلة القيادة الرياضية متعددة الوظائف، والمطرزة بشكل أنيق وتتعامل مع الشاشة الوسطية الكبيرة ذات 12.3 إنش، أو لوحة العدادات الأمامية، والتحكم فى أنظمة الكروز كنترول، وغيرها.



وتتميز مرسيدس C43 AMG Coupeبكراسى رياضية تجمع بين الشكل الأنيق والأداء، مع تحكم كامل ومثالى أثناء القيادة، وعلى الرغم من أن المقاعد الرياضية دائماً ما تكون غير مريحة فى بعض طرازات العلامات الأخرى، إلا أن بتجربة c43 وفرت قدراً كبيراً من الراحة والتحكم أثناء الرحلة.



والشاشة الوسطية لمرسيدس C43 تتمتع بأنظة ترفيهية متطورة، سواء الخرائط أو اختيار أنماط القيادة وغيرها لتحدث نقلة نوعية فى جودة الصورة، والأنظمة المتعددة مقارنة بجيلها السابق.



والمقصورة الأمامية تعتبر مثالية مع جودة الخامات المستخدمة والتصميم المتطور، سواء فى اختيار أماكن التحكم ومفاتيح الميديا، وفتحات التكيف، أو على صعيد الشكل، بخلاف مناطق التخزين فى الكنسول أو غيره.



وقامت مرسيدس بتجهيز c43 بوسائل التحكم فى الإنارة الداخلية، لتوفر لقائدها الاختيار ما بين عدد كبير من الألوان فى الصالون الداخلى.



وزودت c43 بأنظمة التحكم مع القيادة «Energizing Comfort» المتواجدة فى s63، والتى تتيح الاختيار ما بين عدد من الأنماط المريحة لتعمل على زيادة عوامل الرفاهية، داخل تلك السيارة الرياضية.



أما عن أنظمة القيادة فجهزت c43 بعدد كبير من الأنظمة، والتى من بينها comfort أو sport أو sport +، بخلاف إضافة أنماط جديدة كنظام التعامل مع الطرق الزلقة Slippery، وتتأهب السيارة تلقائياً سواء فى الصوت أو الأداء، أو أدوات التعليق أثناء الاختيار للأنماط المتعددة، وعلى سبيل المثال عند اختيار النمط الرياضى تتحول إلى الصوت الجهورى القوى، مع أداء تعليق رياضى يجعلها سيارة ذات طابع متميز، سواء مع الطرقات المفتوحة، أو فى اجتياز المنعطفات.



وتزود c43 بنظام AMG RIDE CONTROL للتعليق الذى يتكيف تلقائياً مع ظروف الطريق، بخلاف نظام الدفع الرباعى 4matic، المستخدم فى أغلب طرازات الصانع الألمانى، واعتمدت مرسيدس فى توزيع العزم ليكون أكثر اعتماداً على المحور الخلفى بنسبة %69، ويتغير مع أنماط القيادة المتعددة.



وتزود مرسيدس C43 AMG Coupe بمحرك مكون من 6 اسطوانات سعة 3000 سى سى، مزود بشاحن توربينى ليولد قوة 390 حصاناً، وعزم دوران قوى يبلغ 520 نيوتن متر عند 2500 إلى 5000 لفة فى الدقيقة/ متر، ويتسارع من صفر إلى 100 كلم فى غضون 4.7 ثانية.



وطبقاً لتقديرات مرسيدس فإن C43 AMG Coupe تستهلك متوسط يتراوح ما بين 9.3 إلى 9.8 لقطع مسافة 100 كلم، وتصل إلى سرعة قصوى قدرها 250 كلم / ساعة محددة الكترونياً.



ويدعم محرك C43 AMG Coupe ناقل حركة متطور 9G-TRONIC بتسعة سرعات ليوفر الاداء الرياضى القوى مع منظومة الدفع المتطورة.



وعند المقارنة بجيلها السابق عززت مرسيدس فى c43 الجديدة أداء المحرك ليزيد 23 حصاناً بفضل التعديلات الرياضة لتكون أكثر قوة، مع أداء amg المميز.



أما عن أنظمة الأمان والسلامة فقد زودت مرسيدس سياراتها C43 AMG Coupe بعدد كبير من التجهيزات الخاصة بالأمان والسلامة، منها أدوات الاستشعار سواء لتصحيح المسار، أو مساعدة السائق فى العديد من المواقف فى الطريق بخلاف أحزمة الأمان المتطورة، بالإضافة إلى أنظمة Active Brake Assist وغيرها.



وفى نهاية اختبار C43 AMG Coupe فان مرسيدس بنز قد ابتكرت مجموعة كبيرة من التحسينات مع تطور التكنولوجى سواء فى الخامات، أو الأداء مع C -CLASS FACELIFT عموماً، والتى من المتوقع أن تحصد أرقام مبيعات قياسية، أما على صعيد C43 فقد استطاعت الجمع بين السيارة الرياضية والفاخرة، مع الاحتفاظ بعوامل الرفاهية المعتادة لدى سيارات الصانع الألمانى.



وترهن مرسيدس بطرح مجموعة كبيرة من سيارات c-class سواءً c180 وCabriolet c300 وc43 amg وغيرها لتكون اكثر تنافسية وتتناسب مع شريحة كبيرة من مستهلكيها.

