بورش تستثمر 6 مليارات يورو فى السيارات الكهربية حتى 2022

شريف عيسى:



قفزت مبيعات السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية خلال يوليو من هذا العام 90%، لتسجل 29 ألفًا، و514 وحدة، مقابل 15 ألفًا، 534 سيارة تم تسليمها خلال نفس الشهر من العام الماضى.



وأظهرت الإحصائيات الصادرة من موقع ev_sales تحقيق مبيعات السيارات طفرة كبيرة خلال يوليو لتستحوذ على حصة سوقية 2.2% من إجمالى مبيعات السيارات الملاكى بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقال التقرير انه على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو تمكنت السيارات الكهربائية من تسليم 151 ألفًا، و251 وحدة، بحصة سوقية 1.5% من مبيعات السيارات بالسوق الأمريكى.



وتصدرت تسلا Model 3 قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا بسوق السيارات الكهربائية الأمريكى بعد ان تمكنت خلال فترة الشهور السبعة الأولى من بيع 38 ألفًا، و100 وحدة، بحصة سوقية تقدر بنحو 25% من إجمالى مبيعات الكهربائية السوق.



واستطاعت تويوتا بريوس برايم اقتناص المركز الثانى بالقائمة بحصة سوقية 11%، بعد أن تمكنت من تسليم 16 ألفًا، و239 وحدة.



وحلت تسلا Model S بالمركز الثالث بعد ان تمكنت من بيع 11 ألفًا، و56 سيارة بحصة سوقية 7%، وتمكنت تسلا Model X من بيع 9650 سيارة لتستقر فى المرتبة الرابعة فى صدارة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعًا بالسوق الأمريكى بحصة سوقية 6%.



أما المركز الخامس فجاء من نصيب طراز شيفورليه فولت بعد ان استطاعت بيع 9289 سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجارى، بحصة سوقية 6%.



واقتنصت شيفورلية بولت المركز السادس بالقائمة بإجمالى 9033 وحدة، بحصة سوقية 6%، وحصد طراز هوندا كلاريتي المركز السابع بإجمالى8109 سيارة مباعة، بحصة سوقية 5%.



واستقرت نيسان ليف بالمركز الثامن فى قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعًا بأمريكا بعد ان استطاع تسليم 7808 وحدة، بحصة سوقية 5%.



وتجدر الإشارة إلى أن نيسان ليف تحتل المرتبة الأولى فى قائمة الطرازات الكهربائية الأعلى مبيعًا على الساحة العالمية.



وتمكنت فورد فيوجن انيرجى من اقتناص المرتبة التاسعة فى قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا بأمريكا بإجمالى 4824 وحدة، بحصة سوقية 3%، أما المركز العاشر فاستحوذت عليه طراز بى إم دابليو 530e بإجمالى 4051 سيارة بحصة سوقية 3%.



واقتنصت باقى الطرازات على حصة 23% من إجمالى مبيعات السبارات الكهربائية بالولايات المتحدة الأمريكية.