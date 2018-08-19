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سيــارات
باستثناء لادا جرانتا.. ثبات أسعار أرخص 5 سيارات
الأحد 19 أغسطس 2018 11:09 ص
لادا جرانتا
أخر الأخبار
لادا جرانتا
أحمد شوقي
شهد شهر أغسطس الجاري ثباتًا لأسعار أرخص 5 سيارات جديدة في مصر، باستثناء لادا جرانتا التي ارتفعت أسعارها مقارنة بما كانت عليه في يوليو الماضي.
واستقرت أسعار سوزوكي ألتو عند 130 ألف جنيه محتلة المرتبة الأولى بقائمة أرخص السيارات في مصر، كما استقرت أسعار شنجان بيني ميني عند 140 ألف جنيه محتلة المرتبة الثانية بالقائمة.
أما لادا جرانتا فقد ارتفعت إلى 157 ألف جنيه مقابل 152 ألف جنيه بزيادة 5 آلاف جنيه ونسبة ارتفاع 3.3%. ومع ذلك حافظت على ترتيبها بالمركز الثالث بقائمة أرخص السيارات في مصر، لكن بالاشتراك مع سينوفا A1 التي يبلغ سعر الفئة الأولى منها 157 ألف جنيه أيضًا.
وتتوفر سينوفا A1 في مصر بـ 5 فئات تبدأ أسعارها من 157 ألف جنيه للفئة الأولى وتصل إلى 184 ألف جنيه للفئة الأعلى.
أما هايما M3 فحافظت على مستوى أسعارها عند 163.9 ألف جنيه لتستمر بقائمة أرخص 5 سيارات في مصر.
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