صندوق المصريين العقارى يبحث بدء نشاطه سبتمبر المقبل

التمويل العقارى



المال-خاص



يعتزم مجلس إدارة صندوق «المصريين للاستثمار العقارى»، عقد اجتماع موسع خلال اﻷسبوع اﻷول من سبتمبر المقبل، لبحث إطلاق النشاط الفعلى للصندوق.



وقال هاشم السيد، رئيس مجلس اﻹدارة والرئيس التنفيذى للصندوق، إن الصندوق حتى الوقت الراهن لم يبدأ عمله الرسمى، بالاستثمار فى العقارات بسبب تعقد بعض اﻹجراءات، موضحًا أن الشركة قطعت شوطًا كبيرًا لتجاوز العديد من الصعاب.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن معظم أرباح الصندوق خلال الفترة الراهنة جاءت من الفوائد الدائنة، والمتمثلة بالاستثمار فى الأوراق المالية وأدوات الدين.



وخلال النصف الأول من العام الحالى بلغ صافى ربح الشركة من أدوات الدين والأوراق المالية 2.4 مليون جنيه، سجل 1.4 مليون جنيه منها فى الربع الثانى فقط.



وتوضح القوائم المالية أن الصندوق حقق إيرادات بقيمة 6 ملايين جنيه خلال الـ6 شهور اﻷولى من العام الحالى، منها 3 ملايين فى الربع الثانى من العام ذاته.



وبلغت النقدية بالبنوك حوالى 57.6 مليون جنيه واستثمارات أذون الخزانة بنحو 24.8 مليون جنيه.



وكان السيد قد صرح سابقاً لـ«المال»، أن الصندوق يخطط لبدء أول مشروعاته بالسوق المصرية، والمتمثل فى برج سياحى فندقى بمنطقة المعادى باستثمارات إجمالية 1.5 مليار جنيه، على أن تتولى شركة أميرالد للتطوير العقارى وإدارة المشروعات – التابعة لمجموعة المصريين فى الخارج - مؤسسة الصندوق- مهمة إدارة وتنفيذ المشروع.



وأضاف أن البرج يقام على مساحة 80 ألف متر، ويضم جزءا إداريا وآخر فندقيا، يشمل أجنحة وشققاً فندقية، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 100 مليون جنيه، يمولها الصندوق، مشيراً إلى الإيرادات المستهدفة تبلغ 4.5 مليار جنيه، وسيتم التنفيذ على مدار 3 سنوات تقريبًا، وفقًا للمؤشرات المبدئية.



وتأسست شركة «صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى» بموجب قرار لجنة تأسيس وترخيص الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 231 بتاريخ 12 إبريل 2016 ويهدف الصندوق لاستثمار أمواله فى كل مجالات الاستثمار العقارى.



وينقسم هيكل ملكية الصندوق بين شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بـ%41.4 وشركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية بـ%20.9، وشركة القاهرة للإسكان والتعمير بـ%00.1.



وطُرح الاكتتاب على الصندوق العقارى عبر جزءين؛ الأول مخصص للمساهمين الرئيسيين بالصندوق، وجمعت منه 50 مليون جنيه، أما الجزء الثانى فخصص للمستثمرين الأفراد والمهتمين، وجمعت منه 30 مليونا فقط، وشارك فى تغطية الاكتتاب شركة قناة السويس للتأمين بمبلغ 10 ملايين جنيه، إلى جانب بنك «مصر –إيران» الذى أسهم بـ 5 ملايين جنيه فى الجزء الثانى من الاكتتاب.