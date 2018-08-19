الجوهرة للسيراميك تعتزم إنشاء مقر تجارى بالعاصمة الإدارية

الجوهرة للسيراميك



شريف عمر



علمت «المال» أن شركة العز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة» اتفقت مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على شراء قطعة ارض بقيمة تقارب 47 مليون جنيه، لإنشاء مبنى إدارى وتجارى للشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتم الاتفاق بين الطرفين على أن تسدد العز للسيراميك، قيمة الأرض على 4 أقساط دورية تنتهى فى 2022، بفائدة سنوية %10، لتعتبر الشركة من أوائل الشركات العاملة بمجال الإسمنت، تؤسس فرعاً بالعاصمة الإدارية.



كما علمت “المال” أن الشركة تلقت خطاباً من شركة بتروتريد لسداد 29.3 مليون جنيه، تمثل زيادة فى تأمينات استهلاك الغاز الطبيعى بالمصنع، وتم الاتفاق بين الطرفين على سداد الأقساط بصورة شهرية لمدة 5 سنوات تنتهى فى يونيو 2022.



وفى سياق متصل، كشفت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام الحالى تحقيق صافى ربح بلغ 17.1 مليون جنيه مقابل 29.4 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض %42.



ووفقاً لبيانات من الشركة، فقد أدت عدة عوامل لهبوط الأرباح، منها ضعف الطلب على منتجات السيراميك بالسوق المحلية، بما أدى لانخفاض حجم المبيعات، بجانب انخفاض معدلات الإنتاج، وارتفاع معظم عناصر تكاليف النشاط وارتفاع تكلفة المنتجات، الأمر الذى أدى إلى انخفاض هامش الربح، علاوة على ارتفاع تكاليف شراء المادة الخام والطاقة.



وحققت الشركة مبيعات بقيمة 509.3 مليون جنيه خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، مقابل 454.9 مليون فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو %12، فيما بلغت التكاليف 388.6 مليون جنيه مقابل 328.5 مليون، فيما واجهت ارتفاعات فى المصروفات العمومية والإدارية، بجانب التكاليف التمويلية.



وفى تعليقها على نتائج الأعمال، قالت الشركة فى بيان صحفى، إنها تتوقع تحسن طفيف فى الطلب على المنتجات خلال الربع الأخير من العام الحالى، وتعمل على زيادة مبيعات التصدير، بجانب السعى لطرح وتطوير منتجات ذات موديلات جديدة أكثر تنافسية.



وخلال الربع الأول من العام الحالى حققت الشركة أرباحاً بقيمة 11.4 مليون جنيه مقابل 36.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، متأثرة بتراجع الإيرادات إلى 258.22 مليون جنيه، مقابل 268.11 مليون.



وفى مارس الماضى، توقع بنك الاستثمار فاروس تحقيق شركة “الجوهرة” نموا فى إيراداتها العام الحالى بواقع %9.6 لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، يصاحبه ارتفاع بهوامش أرباحها الإجمالية نسبته %25، كما أوصى بشراء السهم، بدعم توقعاته تحسن ربحية الشركة فى 2018.



ويبلغ رأسمال الجوهرة نحو 255.22 مليون جنيه، موزعاً على 51.04 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، وتعمل فى مجال صناعة المواد الأساسية مع التركيز على مواد البناء، وتملك شركات تابعة فى مجال خدمات الأمن والإنذار، والاستثمار العقارى، وتسيطر مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار على نحو %64 من رأسمالها.