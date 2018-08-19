«مثلث الغاز والآبار واليوريا» يصعد بربحية القابضة الكويتية





مصطفى طلعتأسهم قطاع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ونمو أسعار اليوريا العالمية، وإضافة نشاط حفر الآبار، فى نمو إيرادات وأرباح الشركة القابضة المصرية الكويتية بشكل قوى خلال النصف الأول من العام الحالى.وكشفت القوائم المالية المجمعة للشركة نمو صافى الأرباح %29.4 لتسجل 63.3 مليون دولار بالنصف الأول من العام، مقابل 48.9 مليون فى الفترة المماثلة من 2017، بدعم الأداء الملحوظ لنتائج أعمال الربع الثانى، ونمو الأرباح %46.2 إلى 30.7 مليون دولار مقارنة بـ21 مليون خلال الفترة المقارنة.وضمت «القابضة الكويتية» نتائج أعمال شركة «NSCO» - مملوكة لها بنسبة - %100 لأول مرة فى قوائمها المالية ما دعم نتائج الأعمال النصفية، علما بأن «NSCO» تستحوذ على امتياز غاز شمال سيناء، كما حفرت بئرين، وسجلت إيرادات بقيمة 8.6 مليون دولار.وقال هيثم عبدالمنعم، مدير علاقات المستثمرين بالشركة القابضة المصرية الكويتية، إن الأخيرة سجلت نمواً فى القطاعات المختلفة التى تعمل بها، مع قفزة فى معدلات التشغيل إلى %105.وأوضح فى تصريحات لـ «المال» أن هناك عدة عوامل دفعت إلى نمو قطاع الأسمدة، على رأسها انتظام توريدات الغاز الطبيعى، وكذلك ارتفاع أسعار اليوريا العالمية بين 15 و%17، بالإضافة إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وتقليص مصروفات التشغيل الربع الثانى، مرجحا أن تستمر معدلات نمو القطاع نتيجة ارتفاع أسعار اليوريا العالمية مع ارتفاع أسعار البترول.ولفت إلى أن قطاع البتروكيماويات حقق نمواً أيضا نتيجة ارتفاع معدلات التصدير، موضحا أن صادرات شركة «سبريا مصر» لإنتاج الكيماويات – مملوكة لها بنسبة %100 - تمثل حاليا حوالى %25 من إنتاج القابضة، ومن المتوقع وصولها إلى %30 بنهاية العام الحالى.وفى قطاع الغاز، أشار عبد المنعم إلى أن الشركة استطاعت إضافة 500 ألف عميل جديد خلال النصف الأول مع تسهيل الدولة إجراءات الحصول عليه للمواطنين، بالإضافة إلى إدراج قطاع إنتاج الغاز الطبيعى ودخوله إلى القوائم المالية الجديدة للشركة لأول مرة.ولفت إلى أنه من المقرر حفر ما بين 4 و5 آبار جديدة بحقل امتياز سيناء خلال العام الحالى، مشيرا إلى أنه تم ضخ الاستثمارات المعلن عنها فى القطاع ليصل عدد الآبار إلى 7 بحجم إنتاج متوقع قد يصل إلى مليار قدم مكعب من الغاز.وتوقع عدم التخارج من أى استثمارات تابعة للشركة فى الوقت الحالى، مع العائد الكبير الذى تحققه الشركات التابعة، خاصة بعد التعويم، إذ حققت بعض القطاعات معدلات نمو بين 5 و6 مرات.وفى التعليق على نتائج أعمال الشركة، قالت وحدة الأبحاث ببنك الاستثمار «فاروس» إنها سجلت نموا %44 فى الربع الثانى، بقيمة 112 مليون دولار، وحققت الشركات التابعة نمواً ملحوظًا فى إجمالى الإيرادات، إذ ارتفعت إيرادات «نات إنرجي» للطاقة %43، و«الإسكندرية للأسمدة» %20.ولفت إلى أن دمج نتائج شركة nsco التابعة للقابضة والعاملة فى نشاط الغاز الطبيعى فى الميزانية العمومية أسهم بواقع 18 مليون دولار، أو %16 فى إجمالى إيرادات القابضة.وتوقع «فاروس» أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 485 مليون دولار عن عام 2018، مع تحسن هامش الربح إلى %37، مقارنة بهامش قدره %29 بالنصف الأول، وذلك بدعم من تركيز «نات إنرجي» على توصيلات الغاز المنزلية غير المدعمة، وارتفاع أسعار اليوريا، وخط إنتاج سبريا الجديد لتصدير ألواح الفورميكا، فضلًا عن زيادة إنتاج شركة ONS للغاز الطبيعى خلال النصف الثانى من العام.وسجلت الإسكندرية للأسمدة – التابعة - نمواً فى صافى الدخل %134، ونات إنرجى %28 الربع الثانى، كما أسهمت nsco بما يزيد على 4 ملايين دولار، أو %18.5 فى أرباح الشركة القابضة البالغة 23 مليون دولار.وتوقع بنك الاستثمار زيادة الإنتاج على مستوى بئرى شركة nsco الحاليتين، مع ترجيحات ببدء البئر الثالث مرحلة الإنتاج فى الربع الثالث، ليساهما بواقع 26 مليون دولار فى أرباح الشركة القابضة خلال 2018 البالغة 106 ملايين دولار.ورأت وحدة أبحاث «فاروس» أن هناك عدة عوامل ستلقى بظلالها الجيدة على نتائج الربع الثالث من العام الحالى، منها ارتفاع أسعار اليوريا، ودخول خط إنتاج شركة سبريا الجديد لألواح الفورميكا، وارتفاع عدد توصيلات الغاز الطبيعى ومعدل توليد الكهرباء على مستوى شركة نات إنرجى، إضافة إلى دخول بئر شركة ONS الثالث مرحلة الإنتاج.وحدد «فاروس» القيمة العادلة لسهم الشركة عند 1.27 دولار مع توصية بزيادة الأوزان النسبية، مشيراً إلى أن السهم يتداول حالياً عند مضاعفات جذابة تبلغ 11.5 مرة كمضاعف ربحية، و6.5 مرة كقيمة منشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك.يشار إلى أن «القابضة الكويتية» حققت صافى ربح قدره 120 مليون دولار فى 2017، مقابل 57.8 مليون دولار فى 2016، بنمو %108، كما قفزت أرباح الربع الأخير %361 إلى 37 مليون دولار، مقارنة بالفترة المماثلة من 2016.وتعمل المصرية الكويتية فى مجال ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية والاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراق مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها وأعمال رأس المال المخاطر، ويبلغ رأسمالها 256 مليون دولار، موزعا على مليار سهم.