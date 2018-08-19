البورصة على موعد مع جلسة هادئة

البورصة المصرية

أسماء السيد:



توقع محللون فنيون سيطرة الهدوء والمسار العرضى المائل للصعود على مؤشرات البورصة المصرية، اليوم اﻷحد، خلال الجلسة الوحيدة هذا اﻷسبوع، قبل إجازة عيد اﻷضحى المبارك.



ورجح المحللون تسجيل المؤشر الرئيسى egx30 15370 نقطة، على أن يختبر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 مستوى740 نقطة، مع استمرار انخفاض قيم التداول.



يشار إلى أن إدارة البورصة كانت قد أعلنت بدء أجازة عيد الأضحى المبارك من غدا الإثنين وحتى نهاية الأسبوع، على أن تعود الأسهم للتداول بداية من جلسة الأحد 25 أغسطس.



وتراجعت البورصة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، فهبط مؤشر egx30 بنحو 3.9 % مسجلاً 15296 نقطة، وEgx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.8 مغلقاً عند 740 نقطة، و egx100 الأوسع نطاقًا %2.7، إلى 1900 نقطة.



وفقَد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حوالى 28 مليار جنيه، خلال تداولات هذا الأسبوع، ليسجل 858 مليار جنيه، مقابل 885.7 مليار الأسبوع الماضى.



وارتفعت التداولات بقيمة 900 مليون جنيه، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه، مقابل 4.7 مليار الأسبوع السابق، وبلغ صافى بيع الأجانب 774.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بحوالى 19.6 مليون جنيه.



وقال محمد اﻷعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول اﻷوراق المالية، إن خصوصية جلسة اﻷحد كونها الوحيدة خلال الأسبوع الجارى، يدفع لهدوء شديد فى التعاملات بقيم تداول ضعيفة قد تصل إلى 400 مليون جنيه.



ورجح أن يصل المؤشر الرئيسى إلى 15370 نقطة، فيما يظل نظيره مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، عند 740 نقطة التى تمثل مستوى دعم هام.



وعلى صعيد اﻷسهم توقع تحرك «التجارى الدولي» بين 84 - 85.25 جنيه، مقارنة مع84.43 جنيه بختام تعاملات الخميس، وسوديك بين20.60 – 21.65 جنيه، مقارنة مع21.01 بجلسة الخميس، وبايونيرز بين 6.25-6.50 جنيه، مقارنة مع6.45 جنيه.



وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال لتداول اﻷوراق المالية، إن الجلسات اﻷخيرة تسير فى تحركات غير معتاده بين التراجع تاره والصعود الطفيف تاره آخرى، بعدد نقاط معينه، موضحًا أن النظرة للسوق المحلية خلال الفترة الراهنة تنقسم لنظرة متفائلة، وأخرى متخوفه من التأثر بالأحداث فى البلدان المجاورة.



وأشار إلى أن مستوى المقاومة المهم للبورصة هو 16000 نقطة، وكذلك 15100 نقطة الذى يمثل مستوى الدعم.



وتوقع أن يبقى وضع البورصة كما هو بجلسة الأحد، نظرًا لكونها جلسة وحيدة ضمن أجازة موسمية، مع احتمال تحرك طفيف صاعد بعدد50 نقطة، وسيكون على المتضرر اللجوء للمتاجرة السريعة.