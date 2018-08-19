«قطاع الأعمال العام» تعتزم إنشاء سجل مستقل للمستشارين الماليين

البنوك العاملة فى السوق المحلية

شريف عمر:



تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لإنشاء سجل مستقل لديها، يضم مجموعة من الكيانات المالية، تتم الاستعانة به فى اختيار مستشارين، لإعادة هيكلة شركات القطاع، وذلك بعد استيفاء مجموعة من الشروط.



وقالت مصادر مطلعة، لـ«المال»، إن الوزارة خاطبت جميع الشركات وبنوك الاستثمار لتقديم المستندات اللازمة للانضمام للسجل، وبدأت خلال الأسبوعين الماضيين تلقى طلبات القيد، وجار حالياً مراجعة المستندات تمهيدًا لإعلان أسماء المنضمين.



وأشارت إلى أن نص الخطاب الوارد من الوزارة للشركات، تضمن عدة شروط يجب استيفاؤها، للموافقة على قيدها فى السجل، ومنها أن تكون مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولم تصدر ضدها او أيٍّ من قياداتها أى إجراءات عقابية خلال الفترة الماضية، وأن تكون قد شاركات فى إعداد وإصدار أكثر من دراسة قيمة عادلة وجدوى لشركات حكومية.



وأكدت المصادر أن هذا السجل يتعلق بأمور وملفات بعيدة عن برنامج الطروحات الحكومية، موضحة أن الوزارة ستستعين بشركات الاستشارات المقيدة به، لتولى إعداد التقييم العادل ودراسات الجدوى وإعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال العام، التى تحتاج لإصلاح هياكلها المالية.



وانفردت «المال» مؤخرًا بالكشف عن المسودة المكاملة للتعديلات المقترحة على قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والتى تتضمن إمكانية تملك القطاع الخاص أقل من %50 من أسهم شركات قطاع الأعمال العام القابضة، ووضع ضوابط واضحة ومعايير لاستمرار الكيانات الخاسرة من عدمه.



وأشادت المصادر بتوجه الوزارة لإعداد قائمة تضم المؤهلين لتولى إعادة هيكلة وتقييم الكيانات الحكومية، خاصة أن ذلك سييسر خطوات إسناد الدراسات عبر إجراء مناقصات أسرع بين الشركات المقيدة فى السجل، لافتين إلى أن تعديلات قانون شركات الأعمال العام تتيح فرصا أكبر للاستشاريين الماليين فى تقديم النصائح والدراسات، ما يستلزم تنظيم الأمور.



وتشمل سجلات هيئة الرقابة المالية أكثر من 65 شركة مقيدة كاستشاريين عن الأوراق المالية، ومؤخراً لجأت هيئة الرقابة لتشديد ضوابط استمرار عملهم، عبر اشتراط توافر الخبرة والكفاءة واجتياز الاختبارات المعتمدة فى موضوعات ذات ارتباط بالتقييم المالي، فضلاً عن المشاركة فى إعداد 3 دراسات سابقة على التقدم بطلب التسجيل، بجانب الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت، وتحديد عدد العاملين بالتقرير بثلاثة أفراد، كما حددت مدة القيد بالسجل بثلاث سنوات يمكن تجديدها لمدد أخرى مماثلة.