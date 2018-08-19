«النقل» تبحث تعديل وصلات مدينة الحمام على الطريق الساحلى الدولى

هشام عرفات وزير النقل 9



معتز محمود



تدرس وزارة النق إمكانية زيادة مداخل ومخارج محافظة مطروح القائمة حالياً لربط مدينة الحمام شرق مطروح بالطريق الدولى الساحلى.



وكشف مصدر مسؤول أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات وافق خلال زيارته قبل عدة أيام للمحافظة على دراسة زيادة مداخل ومخارج مدينة الحمام على الطريق الساحلى الدولى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وتفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، واللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، قبل أيام أعمال إنشاء كوبريين علويين بتكلفة 110 ملايين جنيه أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة الحمام فى إطار تيسير حركة المواصلات والحفاظ على أرواح المواطنين. تجدر الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من بعض أعمال تطوير الطريق الساحلى الدولى لرفع كفاءة الطريق وتوسعته إلى 5 حارات مرورية فى كل اتجاه وإصلاح الكبارى والأعمال الصناعية بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشهدت عملية التطوير تنفيذ ازدواج الطريق، ورفع عدد الحارات فى كل اتجاه، بدءا من بوابة الكيلو 21، وحتى مدينة العلمين بالكيلو 86 بمحافظة مطروح، وشملت المرحلة الأولى تنفيذ الوصلة بين بوابة الكيلو 21 وحتى مدينة الحمام، بطول 42 كيلومترا.



ويعد الطريق الساحلى الدولى من أهم الطرق الإستراتيجية فى مصر، وهو طريق تنموى يخدم عملية التنمية السياحية فى الساحل الشمالى والتنمية العمرانية كذلك. وفى سياق متصل، أشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم الشروع فى أعمال رصف مسافة 30 كم طريق سيوة مطروح، خاصة بعد أن تم الانتهاء من رصف 40 كم طريق مطروح سيوة.



وصدق وزير النقل خلال زيارته لمطروح على البدء فورا ًفى رصف مسافة 30 كم طريق سيوة مطروح، بالإضافة إلى ترميم طريق سيوة مطروح حفاظاً على أرواح المواطنين.