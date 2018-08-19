«الأهلى» يقرض «كاردينال للنقل» 54 مليون جنيه

البنك الأهلى المصرى



■ راغب: تسلم أول 5 مركبات خلال الأسبوع المقبل.. والشركة تستهدف اقتحام السوق الروسية



دعاء محمود



حصلت شركة «كاردينال» للنقل السياحى، على قرض من البنك الأهلى المصرى بقيمة 54 مليون جنيه، لتمويل صفقة شراء 15 أتوبيساً سياحياً جديداً، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم البنوك قروضا لدعم المشروعات.



وقال صبرى راغب، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ«المال»، إنه تم التعاقد مع البنك بفائدة %5 فقط، موضحاً أن الأتوبيس يسع 50 راكباً فى إطار خطة الشركة لتطوير وتحديث أسطولها.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أطلق مبادرة خلال العام الماضى، بتقديم البنوك قروضا للمشروعات الصغيرة بمبلغ 200 مليار جنيه، على مدى الـ4 أعوام المقبلة لتوفير 4 ملايين فرصة عمل، وبسعر فائدة %5 متناقصة، أى أن سعر الفائدة الحقيقى لا يتجاوز %2.5 فقط.



وأضاف راغب أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم تسلم أول 5 أتوبيسات من الصفقة الجديدة لتنضم إلى أسطول الشركة، مشيراً إلى أنه من المقرر تسلم 5 عربات أخرى خلال سبتمبر المقبل.



ولفت إلى أن شركته تنظم رحلات وتعمل فى العديد من الأسواق الأوروبية والأجنبية، خاصة فى السوق الكورية والتى تشهد تحسناً كبيراً فى حجم الحركة الوافدة منها إلى مصر، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم العمل على السوق الروسية.



يذكر أن القطاع السياحى انتظر لنحو عامين ونصف العام، قرار الحكومة الروسية باستئناف الرحلات مرة أخرى للمقصد المصرى، بعد قرار الحكومة بتعليق حركة الطيران بين البلدين، عقب حادث تحطم الطائرة الروسية فى سيناء أكتوبر 2015.



وشهد شهر ديسمبر الماضى، توقيع كل من وزير الطيران المصرى، والنقل الروسى، اتفاقية لعودة رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو بدءا من شهر مارس الماضى، من خلال شركتى مصر للطيران وإيرو فلوت الروسية.



جاء ذلك بعد تطبيق مصر معايير أمنية مشددة طالب بها الجانب الروسى كشرط لاستئناف حركة الطيران بين البلدين، تمثلت فى خضوع المطارات المصرية بعد الحادث لزيادة عدد كبير من الوفود الأمنية الروسية، لفحص الإجراءات بالمطارات والتأكد من سلامتها.



يذكر أن كاردينال تورز تأسست فى عام 1979، وهى شركة رائدة فى مجال تنظيم الرحلات السياحية وتقدم خدمات سياحية فى جميع أنحاء العالم.