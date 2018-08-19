تراجع عائد أذون الخزانة المحلية باليورو 20 نقطة

البنك المركزي المصري

محمد سالم:



تراجع العائد على أذون الخزانة المحلية المقوّمة باليورو بنحو 20 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1)، فى العطاء الأخير الذى طرحه البنك المركزى المصرى نيابةً عن وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضى، ليسجل %1.6 تقريبًا، مقارنة بنحو %1.8 قبل عام.



وطرح «المركزى» العطاء بقيمة 610 ملايين يورو لأجل 364 يومًا، يستحق فى 20 أغسطس من العام المقبل، وتقدمت البنوك بنحو 24 عرضًا، بإجمالى 757.8 مليون يورو، بمعدل تغطية 1.2 مرة، وتراوح معدل الفائدة بين %1.58 و%2، وسجل المتوسط %1.645.



يشار إلى أن «المركزى» أجرى أول طرح لهذه النوعية من الأذون عام 2012 بقيمة 400 مليون يورو، وبلغ العائد وقتها %2.5، ويتراوح العائد على اليورو فى البنوك المحلية بين 1 و%3 حسَب أجل الوديعة ودورية صرف العائد.



ودفَع تراجع العائد وزارة المالية لاقتراض 617 مليون يورو، بزيادة 7 ملايين على القيمة المستهدفة، وتراوح العائد المقبول بين 1.58 و%1.6، والمتوسط %1.598.



قال رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك إن تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية إيجابية، قلّص ارتفاع عائد الأذون المقوَّمة باليورو فى عطاء الخميس الماضى، لافتًا إلى أن الاكتتاب اقتصر على البنوك المحلية.



كانت وكالة فيتش قد أعلنت، مطلع الشهر الحالى، الإبقاء على تصنيف مصر السيادى عند «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية.



وأضاف أن الإصلاحات التى قامت بها الحكومة خلال الاثنى عشر شهرًا الماضية على مستوى الدعم ومناخ الاستثمار والسياسات النقدية، أسهمت فى التبعات الإيجابية على عائد الأذون المقوّمة باليورو.



وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قِبل مؤسسات التصنيف الائتمانى، منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016، حيث تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية احتمال رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قِبل المؤسسة خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة، حال استمرار تعافى مؤشرات الاقتصاد.