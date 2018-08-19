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نقل وملاحة
ضبط حشيش بمطار القاهرة
الأحد 19 أغسطس 2018 12:05 ص
شرطة دبي أكبر عملية تهريب حشيش في العالم
أخر الأخبار
شرطة دبي أكبر عملية تهريب حشيش في العالم
مها أبوودن:
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش الممنوع تعاطية أو تداوله أواستيراده أو تصديره طبقا لقانون المخدرات.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة الخطوط الايطالية رقم 896 القادمة من روما اشتبه عمرو عطية مأمور التفتيش باللجنة الجمركية فى الراكب ب . أ . ع مصرى الجنسية ويحمل جواز سفر إيطالى نظرا لارتباكه.
تبين وجود 6 قطع بوزن 120 جراما من مخدر الحشيش ملفوفة بورق سلوفان مخفاة داخل كيس بن مغلف تغليف المصنع بين طيات الملابس داخل حقايبه.
مطار القاهرة
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