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اقتصاد وأسواق
الصين : ندعم جهود تركيا لحماية استقرارها
السبت 18 أغسطس 2018 07:49 م
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رويترز
أبلغ وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة الصيني وانج يي، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، بأن بكين تدعم جهود الحكومة التركية لحماية أمنها واستقرار اقتصادها وأنها تؤمن بقدرة أنقرة على تجاوز ”الصعوبات العابرة“ التي تواجهها.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، أن وانج أدلى بهذه التصريحات، خلال اتصال هاتفي مع الوزير التركي.
وفقدت الليرة التركية ثلث قيمتها في مقابل الدولار هذا العام، وأدّى الخلاف بين تركيا والولايات المتحدة إلى تفاقم خسائرها التي قادتها مخاوف من نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوجان على السياسة النقدية.
وأوضح البيان أن وزير الخارجية التركي تحدّث عن الوضع الحالي في بلاده خلال الاتصال الهاتفي، وأكد عزم حكومته تعزيز التواصل الاستراتيجي مع الصين.
وصدر أول تعليق صيني رسمي على الموضوع، أمس الجمعة، في بيان لوزارة الخارجية، قدمت فيه بكين دعمًا معنويًّا لتركيا.
تركيا
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