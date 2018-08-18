1.3 مليار جنيه صادرات السيراميك خلال 5 أشهر

محمود زكي









كشف التقرير الصادر عن مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن إجمالي صادرات السيراميك والطوب الخزف بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018.





وأضاف التقرير الصادر عن الغرفة أن نسبة الارتفاع في الصادرات بلغت 25%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017، حيث بلغت نسبة الصادرات عن تلك الفترة مليار جنيه





وأشار إلى أن إجمالي صادرات الأدوات الصحية بلغت 970 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، مقابل 975 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضي 2017.



