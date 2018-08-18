هاشتاج مرتضي منصور يتصدر بعد تهديد الانسحاب من الدوري

مرتضى منصور 55

أحمد صبرى



أطلق مغردو وسائل التواصل الاجتماعي هاشتاج #مرتضي_منصور في أعقاب حديث رئيس نادى الزمالك مرتضي منصور عن إمكانية انسحاب الزمالك من الدورى الممتاز.



وتحدث البعض تحت هذا الهاشتاج عن المواقف المتكررة من رئيس النادي بإعلان الانسحاب من رئيس النادي خلال الفترة الماضية.



وتصدر الهاشتاج المرتبة الأولى في قائمة هاشتاجات تويتر، الأكثر تفاعلا في وقت سابق اليوم.



وكان مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك أعلن وقف النشاط الرياضي والانسحاب من الدورى إذا لم تتوقف المؤامرات على النادى، دون أن يوضحها.



