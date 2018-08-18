EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
6 مكاسب من إصدار قانون الجريمة المعلوماتية
السبت 18 أغسطس 2018 05:04 م
الانترنت
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
إتحاد الشركات يفتح ملف التأمين علي الجرائم الالكترونية
الانترنت
المال – خاص :
أكد الدكتور محمد حجازى ، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات ، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 خطوة على طريق الاعتراف بالإدلة الرقمية لأول مرة فى التشريعات المصرية ، وإقناع القضاة بها .
وقال حجازى عبر صفحته الشخصية على " فيس بوك " منذ قليل إن القانون الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه اليوم الثلاثاء يستهدف حماية المواطنين في البيئة الرقمية ضد الاختراقات وسرقة الحسابات الشخصية وبيانات البطاقات الائتمانية وغيرها ووضع التزامات علي مقدمي الخدمة بما يضمن تتبع مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.
كما يمهد أيضا الطريق لحماية الاستثمارات القائمة ويشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية ويشجع علي عمليات التحول الرقمي في مصر.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا