العربية للاستثمارات الأكثر نشاطا بالبورصة بـ 321.8 مليون سهم

سهم



أحمد علي



تصدرت شركة "العربية للاستثمارات والتنمية" قائمة الشركات الأنشط بسوق داخل المقصورة من حيث كمية الأسهم المتداولة في تعاملات البورصة الأسبوع الماضي، إذ تم التداول على 145.7 مليون سهم بسعر 1.07 جنيه للسهم.



وفي المركز الثاني جاءت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عبر التداول على 127 مليون سهم، بسعر 0.71 جنيه للسهم، فيما حلت شركة القلعة للاستشارات المالية في المركز الثالث بعدد أسهم متداولة بلغ 92.3 مليون سهم وبسعر اغلاق قدره 3.48 جنيه للسهم.



وفي المركز الرابع جاءت مجموعة عامر القابضة بالتداول على 66.5 مليون سهم وبسعر اغلاق قدره 0.23 جنيه، وخامسًا حلت مجموعة بورتو جروب القابضة، بعدد أسهم متداولة بلغ 65.3 مليون سهم وبسعر اغلاق 0.21 جنيه.



وفي المركز الـ 6، جاء سهم "بالم هيلز" بتداولات قدرها 47.6 مليون سهم وبسعر اغلاق 3.03 جنيه، وسابعًا سهم الكابلات الكهربائية بعدد أسهم متداولة قدرها 41.1 مليون سهم، بقيمة تداولات قدرها 39.3 مليون جنيه.



وثامنًا جاء سهم "الصعيد العامة للمقاولات" بكمية أسهم متداولة 33 مليون سهم بقيمة تداولات قدرها 22.8 مليون جنيه، وتاسعًا سهم "جلوبال تيلكوم" بكمية أسهم قدرها 24.2 مليون سهم، بقيمة تداولات 101.6 مليون جنيه، وعاشرًا "العربية لادارة وتطوير الأصول" بكمية 22.5 مليون سهم، وبقيمة 61.1 مليون جنيه