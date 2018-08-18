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بورصة وشركات
تايكون: 31.97 جنيه القيمة العادلة لسهم أبو قير للأسمدة
السبت 18 أغسطس 2018 04:43 م
شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
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شركة ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
مصطفى طلعت
حددت وحدة الابحاث بشركة "تايكون" لتداول الاوراق المالية، القيمة العادلة المرجحة لسهم شركة ابو قير للاسمدة والصناعات الكيماوية عند 31.97 جنيها، بزيادة عن السعر الذي يتداول به السهم حاليا بالبوصة بالقرب من 23.5 جنيه وفقاً لإغلاق الخميس الماضى.
وقالت"تايكون"، في ورقة بحثية وصلت "المال"، أنها استخدمت 4 طرق في عملية التقييم هي التدفقات النقدية المخصومة لحقوق الملكية، والتوزيعات النقدمة المخصومة، والشركات المقارنة، ثم طريقة المتوسط المرجح من أجل الوصول إلى القيمة العادلة المرجحة للسهم.
وذكرت الورقة البحثية أنها الطريقة الاولى قد حددت القيمة العادلة للسهم عند 38.5 جنيهاً، اما الثانية عند 25.9 جنيهاً، أما الطريقة الثالثة فوصلت بالقيمة العادلة للسهم إلى 18.4 جنيه، للوصول إلى القيمة المرجحة عند 31.9 جنيهاً.
وارتفعت أرباح أبوقير 9% عن العام المالي 2017-2018 لتسجل 2.4 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 2.2 مليار جنيه العام الماضي، كما صعدت مبيعات الشركة لتصل إلى 7.5 مليار جنيه مقابل مبيعات 6 مليارات جنيه العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 25% .
وكشفت القوائم المالية المجمعة للشركة ارتفاع هامش مجمل الربح 3.4 % خلال العام المالي المنتهي ليسجل 35.4% مقارنة بهامش قدره 34.2 %، العام المالي 2016-2017.
وتعمل أبوقير للأسمدة في صناعة جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية، وتعتبر الشركة أكبر منتج للأسمدة الأزوتية فى مصر مستحوذة على حصة سوقية قدرها 70% من حجم الإنتاج المحلى.
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