EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
«CIT» تحسم مناقصتى بورصة النيل وتمويلات المركزى
الخميس 16 أغسطس 2018 09:11 ص
الشركات المقيدة ببورصة النيل
أخر الأخبار
الشركات المقيدة ببورصة النيل
شريف عمر ومحمود جمال
تحسم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات – CIT، بالاتحاد العام للصناعات، مصير مناقصتى تأهيل شركاتها للقيد ببورصة النيل، والحصول على قروض ميسرة من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نهاية الشهر الحالى.
وقالت رحاب لطفى، القائم بأعمال مدير الغرفة، إنه من المقرر فض المظاريف الفنية الخاصة بمناقصة تأهيل 50 شركة تكنولوجيا للقيد ببورصة النيل 30 أغسطس الجارى، والتعاقد مع الفائز خلال 10 أيام.
كانت الغرفة قد نظمت اجتماعاً فى وقت سابق مع 23 شركة، بحضور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، للتعرف على خطوات ومزايا إدارج أسهمها فى البورصة، والعناصر المطلوب توافرها.
وأوضجت مصادر مقربة، أن الغرفة خاطبت أيضاً شركات الاستشارات المالية، لتأهيل جميع الشركات المقيدة بها، للاستفادة من مبادرة البنك المركزى البالغة 10 مليارات جنيه، بأسعار فائدة ميسرة، على أن يتم غلق باب تلقى الطلبات 25 أغسطس الجارى، يلى ذلك دراسة عروض الشركات، واختيار الأنسب وفقاً للشروط.
وأشارت المصادر إلى أن الغرفة أتاحت مزيداً من الوقت أمام الشركات لإعادة دراسة عروضها، وتحديد التكلفة المثالية.
وكانت CIT قد أرجأت طرح مناقصة قيد الشركات ببورصة النيل أكثر من مرة، بسبب وجود خلاف بين شركات الاستشارات المالية، حول تفسيرات مواد بكراسة الشروط والمواصفات الفنية، تتعلق بآليات تجهيز الشركات وبنود التسعير.
يشار إلى أن إدارة البورصة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا، وقعتا تفاهم مشتركة فى مايو 2012، لرعاية ودعم شركات التكنولوجيا لقيد أسهمها فى بورصة النيل - نايلكس.
ويصل عدد الشركات الأعضاء فى غرفة تكنولوجيا المعلومات إلى 1200 شركة، تسعى لزيادتها إلى 1400 قبل نهاية العام الحالى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا