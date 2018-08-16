الأزمة التركية تمتد للبورصة المصرية

البورصة المصرية

منى عبدالبارى



أغلقت البورصة المصرية، أمس، مسجلة معدل تغير صفر%، وذلك بعدما تحول مسارها بالنصف الأخير من الجلسة من الهبوط إلى الصعود بنسب محدودة، وذلك تزامنًا مع تصريحات رئيس الجمهورية حول اعتزام الحكومة طرح حصص من شركات الأسمنت والرخام ببنى سويف والعريش للمواطنين.



وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة egx30 إلى 15307 نقاط بمنتصف الجلسة قبل أن يحول مساره مغلقًا عند 15357 نقطة، وهو نفس مستوى الفتح، وبذلك لم تتغير قيمته، فى حين تراجعت باقى المؤشرات.



وأرجع المحللون أداء السوق أمس إلى تراجعات الأسواق العالمية بسبب الأزمة التركية، واقتراب فترة الإجازات، والهدوء المسيطر على تعاملات الأفراد والمؤسسات هذه الفترة.



وبنهاية جلسة الأربعاء أغلق المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 عند 15357 نقطة، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 إلى 740 بنسبة متراجعًا %0.5، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة %0.33 ليغلق عند 1905 نقطة.



واتجه الأجانب للبيع بصافى 66.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب مشتريات هزيلة بقيمة 135 ألف جنيه، واتجه المستثمرون المحليون للشراء أيضًا بصافى 66 مليون جنيه.



وسجل السوق قيمة تداولات ضعيفة تتجاوز قليلاً 600 مليون جنيه، أقل من جلسة التداول السابقة والتى بلغت 717 مليون جنيه.



وقال عادل عبدالفتاح، رئيس الشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن تصريحات الرئيس السيسى أمس أسهمت فى استقرار حركة المؤشر الثلاثينى، واسترداد خسائره بنهاية التعاملات بعدما بدأ جلسته على تراجع.



وتابع: «السوق يشهد حالة من عدم الاتزان حاليًّا فى ضوء اقتراب إجازة العيد مع طول فترتها الزمنية، وتراجعات الأسواق العالمية فى ضوء أزمة الليرة التركية، وهى عوامل دفعت الأفراد إلى تسييل المحافظ لحين انتهاء فترة الإجازة والعودة للسوق مجددًا».



وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد حركة تصحيحية متأثرة بقرب فترة الإجازات، فيما أوصى المستثمرين بتخفيف المراكز الشرائية.



ويرى عجينة أن المؤشر الثلاثينى لديه فرصة للتحرك بين مستويات 15600 و15700 على المدى المتوسط، وسط تعافٍ نسبى لقطاع العقارات.



ومن جانبه، قال محمد كمال، رئيس قسم المؤسسات بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد حالة من التباطؤ فى ضوء تراجعات الأسواق العالمية على صدى الأزمة التركية، واقتراب فترة إجازة عيد الأضحى، والتى تتسم نسبيا بطول الفترة الزمنية.



وشهدت الأسواق العالمية تراجعات قوية فى ضوء أزمة تركيا، إذ افتتحت السوق الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء على انخفاض مع تقييم المستثمرين لتأثير أزمة العملة التركية، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، كما تراجع مؤشر نيكى فى بورصة طوكيو بسبب موجة جنى الأرباح.



وقررت إدارة البورصة المصرية أن تبدأ عطلة عيد الأضحى اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس 2018 حتى يوم الخميس الموافق 23 أغسطس 2018، على أن يُستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018.



وتوقع كمال أن تظهر آثار التصريحات التى أطلقها الرئيس أمس على أداء السوق بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، خاصة أنها تؤكد اهتمام الدولة بسوق المال كأداة للتمويل ولدعم الاقتصاد.



وتوقع كمال تحرك المؤشر EGX30 بين مستويات 15200 و15500 نقطة خلال جلسة الخميس، مدفوعًا باتجاه الأفراد إلى تسييل محافظهم لحين العودة من إجازة عيد الأضحى، وإحجامهم عن الدخول فى السوق لحين اتضاح الرؤية، وضعف تعاملات المؤسسات.



كما توقع كمال تحرك المؤشر السبعينى فى نطاق 750 نقطة، مستبعدًا إحراز أى أسهم أو قطاعات بالسوق تحركات إيجابية خلال الجلسات المتبقية قبل عيد الأضحى.