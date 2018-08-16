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استثمار
سحر نصر تعتمد نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد
الخميس 16 أغسطس 2018 08:56 ص
سحر نصر جديد
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سحر نصر جديد
الوزيرة: تحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة
المال- خاص
اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، ومن المنتظر أن يبدأ العمل فى تأسيس شركات الشخص الواحد بمركز خدمات المستثمرين بداية من اليوم.
وقالت نصر إن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، فقد تم إضافة فصل رابع إلى الباب الثانى من قانون الشركات تحت عنوان «شركة الشخص الواحد« بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأضافت أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التى تعمل فى مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كى تستفيد من المسئولية المحدودة التى أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد، والتى تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على أسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها أن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وأوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسؤولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة مما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة.
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