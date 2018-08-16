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اقتصاد وأسواق
إطلاق منصة المشروعات الصغيرة.. ديسمبر المقبل
الخميس 16 أغسطس 2018 08:50 ص
نيفين جامع 5
أخر الأخبار
نيفين جامع 5
نيفين جامع: انضمام 60 جهة بينها 10 بنوك.. ومفاوضات لإضافة جهات دولية
أحمد الدسوقى
يخطط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإطلاق منصة الكترونية تخدم القطاع، مطلع ديسمبر المقبل.
ووقع الجهاز بروتوكول تعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية «آى فاينانس» أمس، لتولى مهمة تطوير وإدارة المنصة الجديدة.
وكشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز، فى تصريح لـ«المال» على هامش التوقيع، عن انضمام ما يقرب من 60 جهة محلية للمنصة، بينها 10 بنوك، وشركات تأجير تمويلى، وتمويل متناهى الصغر، وجامعات، ومراكز أبحاث، ومكاتب استشارية، لافتة إلى وجود مفاوضات لضم جهات دولية مهتمة بالقطاع، وأكدت أن رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى، يولى اهتماماً غير عادى بالمنصة.
وتركز المنصة على إتاحة المعلومات والخدمات والمبادرات المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية، والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص لأصحاب المشروعات الصغيرة، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة.
وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة، إلى أن المنصة ستقدم أيضا خدمات إعداد خطط العمل، ودراسات الجدوى، وأدوات التمويل المناسبة، وفرص التمويل المتاحة، وخدمات تنمية الأعمال، والخدمات التسويقية والإدارية والمالية.
وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تشغيل المنشآت المالية «آى فاينانس»، خلال توقيع البروتوكول على أهمية المنصة، لتكون حلقة الوصل بين الراغبين فى التمويل والمشروعات، مشيراً إلى أن شركته ستضيف خدمات جديدة لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم فى تنمية أعمالهم.
وأشار إلى أن المنصة ستساعد الموردين والوكالات، على تقديم خدمات التبادل التجارى، كما تعرض الفرص الاستثمارية الجديدة للقطاعين العام والخاص، التى يمكن أن يستفيد منها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول الذى يضمن وصولاً سريعاً وسهلاً للمعلومات، والخدمات.
وفيما يتعلق بإيرادات الشركة، قال إنها حققت زيادة بنسبة %30 خلال أول 6 أشهر من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ومن المتوقع تحقيق %50 زيادة فى الإيرادات عن 2017.
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